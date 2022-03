Gestão prudente das finanças públicas permitirá gerar excedente fiscal este ano

O economista chefe do Standard Bank para Angola e Moçambique, Fáusio Mussá, alertou para a gestão prudente das finanças públicas de modo a permitir a obtenção de excedente fiscal em 2022, que será conseguido graças ao diferencial entre o actual preço do barril de petróleo (100 USD) e o preço do barril de petróleo aquando da elaboração do Orçamento Geral do Estado (OGE), que se fixava em 59 USD.

De acordo com o economista chefe do Standard Bank, que interveio no 1º Briefing Económico, online, sob o tema “Recuperação do crescimento apoiada por reformas e valorização do preço do petróleo, num ano politicamente movimentado”, verificou-se uma melhoria da gestão fiscal no País e, em 2021, registou-se um superavit em torno dos 3% do PIB.

“Para esse ano, o Governo pretende (...) manter um saldo fiscal em torno dos 0% em relação ao PIB”, disse o economista chefe.

Do ponto de vista de tendências, acrescentou que uma redução do défice ou o alcance do superavit fiscal ajuda a reduzir a dívida pública em relação ao PIB.

“Angola registou recentemente um nível de cerca de 123% do PIB. Neste momento, a nossa estimativa é que a dívida total angolana está abaixo dos 80% do PIB, sendo que o objectivo do Governo a médio e longo prazo é de 60%. É possível alcançar estes níveis, considerando sobretudo a melhor substancial do PIB em termos nominais de cerca de 60 biliões USD para perto dos 100 biliões de USD, o que tem um impacto importante neste rácio”, disse.

Fáusio Mussá referiu que houve uma redução da contribuição fiscal do sector petrolífero para as receitas totais de perto de 80% em 2021 para em torno dos 50% neste ano, com a colecta de impostos em relação ao sector petrolífero a situar-se em torno dos 30% das receitas totais de explorações, mais ou menos estável nos últimos anos.

“Isto significa que Angola tem sido bem-sucedida em introduzir impostos, como seja o Imposto de Valor Acrescentado (IVA)”, acrescentando ainda que o País tem feito um esforço para alargar a base tributária e trazer mais contribuintes para o sistema, incluindo permitir que grande parte dos pagamentos sejam feitos por via electrónica, o que tem ajudado a reduzir a dependência do sector petrolífero, que é crítico para a sustentabilidade da economia.

Do ponto de vista do serviço da dívida, Fáusio Mussá apontou que houve uma redução substancial do peso do serviço da dívida, seja dos juros em relação a receita total ou do ponto de vista do capital, isto é, uma melhora substancial que reflecte, por um lado, uma gestão fiscal prudente, mas, por outro lado, o impacto dos cerca de 7 biliões de alívio da dívida que Angola beneficiou, seja do programa do alívio do serviço de divida pelas instituições multilaterais, seja do apoio que Angola beneficia da China em relação à dívida que possui com aquele País.

Para este ano, afirmou que o plano nacional de endividamento apresenta as perspectivas de evolução da dívida, verificando-se que o valor total da amortização de empréstimos está muito próximo do valor total da nova dívida que Angola pretende contratar, o que significa que em termos líquidos não vai haver um aumento da dívida. Ainda assim, observa-se que existe uma grande pressão do ponto de vista do serviço da dívida que é preciso gerir com uma política fiscal prudente.

No que diz respeito à sustentabilidade, Fáusio Mussá considera que há um esforço que tem de ser feito para que haja mais investimento na educação, saúde e sectores sociais, mas também em infra-estruturas, para permitir que o sector privado tenha uma forte base de apoio para encorajar mais investimento estrangeiro em Angola.

“Sem dúvida que isto é extremamente importante para a sustentabilidade do crescimento e para a redução da dependência no sector petrolífero. O que podemos realçar é que as privatizações são grande sinal de viragem da economia angolana, onde se pretende cada vez mais uma economia dominada pelo sector privado, mantendo o Estado um papel meramente regulamentar”.

Inflação versus câmbio

O Standard Bank acredita que, em algum momento, a apreciação do kwanza vai resultar numa menor inflação, na medida em que se espera que o Banco Nacional de Angola (BNA) prossiga com as reformas para modernização da política monetária, para a implementação de um regime de “inflation targeting”, em que o objectivo da inflação é comunicado e os agentes económicos começam a desenvolver as actividades, reflectindo no negócio a expectativa de inflação.

“É importante olhar para o comportamento do kwanza. Neste momento, a taxa de compra dos bancos comerciais está perto dos 500 kz por USD, o que significa que provavelmente, em breve, poderemos ver o kwanza a transaccionar-se abaixo dos 500. A nossa expectativa para este ano é entre os 500 e os 520 para perto do final do ano, mas obviamente que já estamos abaixo deste nível”, acrescentou o economista chefe.

Olhando para a inflação importada, começou-se a verificar uma redução do índice de inflação da FAO do ponto de vista internacional, permitindo a redução da inflação importada em Angola, reforçou Fáusio Mussá.

De acordo com o Standard Bank, para permitir uma redução da inflação, podem ser adoptadas, ao longo do tempo, medidas relacionadas com: reserva estratégica alimentar, que consiste na importação de um conjunto de alimentos que fazem parte da cesta básica, para garantir que são adquiridos a preços competitivos e que chegam ao mercado com preços reduzidos; redução do IVA de 14% para 7% para um conjunto de bens considerados importantes para cesta básica; redução de direitos aduaneiros.

“Nós mantemos a nossa expectativa de inflação em torno dos 18,1% para o final deste ano, o que está bastante alinhado com aquilo que o Governo espera que aconteça”, disse Fáusio Mussá.

Reforma nos preços dos combustíveis

O economista chefe do Standard Bank considerou imprudente Angola eliminar rapidamente o subsídio dos combustíveis, tendo em conta a inflação elevada, o alto nível de desemprego e as dificuldades que as empresas angolanas têm enfrentado no seu dia-a-dia para operar.

De acordo com Fáusio Mussá, só depois da inflação se estabilizar é possível assistir a uma reforma do preço dos combustíveis, o que significa que este ano é esperado que Angola continue a utilizar algum excedente fiscal para continuar a suportar esta despesa.

“O Governo tem sido prudente e tem tido cuidado do ponto de vista do impacto das reformas sobre o orçamento dos cidadãos. A Ministra das Finanças tem comunicado claramente que pretende fazer uma transição gradual, ou seja, uma reforma dos subsídios graduais. Isto significa que, num primeiro momento, o Governo está efectuar transferências directas em dinheiro de uma camada da sociedade que se considera mais vulnerável”, disse.

Sobre as reformas do Fundo Monetário Internacional

Ainda de acordo com o Standard Bank, o Programa do FMI tem sido bem-sucedido, ajudando a dar credibilidade às reformas que o Governo tinha proposto implementar, o que significa que, ainda antes do programa com o FMI, Angola tinha iniciado reformas na perspectiva de que seria imprudente deixar a economia evoluir com um conjunto de desequilíbrios que o País apresenta.

Considerou ainda que, daqui em diante, o programa do FMI permite manter uma comunicação mais forte com os investidores estrangeiros.

Do ponto de vista técnico, o economista chefe acredita que o FMI vai continuar a apoiar Angola, mesmo sem ter um programa, sendo expectável que se observe um novo programa após este ano, que seria um ano de intervalo.

Do ponto de vista das condições, Angola reúne as necessárias para continuar um programa com o FMI e, sobretudo, após o sucesso do primeiro programa, é expectável que este ano o País não precise tanto do apoio financeiro, como se verificou ao longo dos três anos em que o programa esteve em vigor, face ao preço do petróleo. É ainda expectável que o Governo pretenda alguma flexibilidade do ponto de vista de condução de políticas enquanto o preço do petróleo se mantiver favorável.

Investir em Angola

Sobre a atractividade em investir no País, o Standard Bank considera que é difícil fazer essa medição, considerando que Angola está a competir com o resto do mundo.

Enquanto Angola esteve a melhorar e a fazer reformas para se tornar mais atractiva, os restantes países também continuaram a implementar reformas, incluindo os países africanos, o que significa que há alguns elementos importantes de realçar. Considerando que Angola possui uma riqueza bastante considerável de recursos naturais, esta pode ser uma vantagem para o País, se explorar essa realidade e, a partir disso, trazer alguma diversificação na exportação que o País observa neste momento.

Em relação à concretização de negócios com as economias internacionais, do ponto de vista regulamentar, o País tornou-se mais atractivo, olhando para além de investimentos, nomeadamente para as reformas que o BNA implementou e para a liberalização completa da conta corrente da balança de pagamento. Significa isto que não há nenhum limite imposto para importações do ponto de vista quantitativo, mantendo-se as únicas restrições ao nível da conta capital, nomeadamente em relação ao investimento de obrigações e tipo do tesouro denominados em moeda nacional. Para esse efeito, o BNA pretende que não seja necessária autorização, desde que estes documentos sejam admitidos como uma pré-autorização.