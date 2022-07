Gás sobe à espera de Nord Stream

O gás negociado em Amesterdão e referência para a Europa valoriza 1,46% para 156,5 euros por por megawatt-hora, noticiou jornal Negócios.

O gasoduto Nord Stream está encerrado desde dia 11 de Julho e tem reabertura estimada para esta quinta-feira, a Comissão Europeia deve apresentar um plano de contingência para o consumo de gás no inverno, caso a infraestrutura não seja reaberta. A Reuters indica, que a Comissão deverá propor um corte de 10 a 15% no gás proveniente da Rússia.

Vladimir Putin já avisou que planeia retomar as exportações de gás para a Alemanha e Europa, assim que a manutenção for concluida. No entanto, o presidente russo explica que o gasoduto vai funcionar apenas a 20% da capacidade máxima (depois da guerra estava nos 40%) e justifica com a lenta manutenção dos equipamentos técnicos, agravada pelas sanções que dificultam todo o processo.

“Há duas turbinas funcionais que bombeiam 60 milhões de metros cúbicos por dia. Se uma não for devolvida, só vai haver a outra, o que dá 30 milhões de metros cúbicos. A Gazprom tem alguma coisa a ver isso?”, questionou Putin, em resposta às perguntas dos jornalistas em Teerão, na capital do Irão.