Gás segue em queda e petróleo desvaloriza

O petróleo está a negociar em baixa à medida que aumenta o cenário de redução da procura, mesmo com o corte de produção anunciado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+). Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas sinalizam que a política de covid zero não deverá ter, para já, o seu fim.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, perde 1,28% para 94,96 USD por barril.

Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, recua 1,42% para 89,84 USD por barril.

No mercado do gás, os preços continuam em queda, pelo terceiro dia, à medida que aumenta o armazenamento dos países europeus para o inverno que se avizinha. Ainda assim, os preços permanecem quatro vezes mais elevado que o normal nesta altura do ano.

A Alemanha, um dos países mais afetados por esta crise energética deverá apresentar mais medidas para diminuir o impacto dos preços da energia no consumidor, tais como subsídios para o consumo de gás às famílias e empresas.

O gás negociado em Amesterdão (TTF), que serve de referência para o mercado europeu, recua 0,7% para 153 euros por megawatt-hora. Nas últimas duas sessões esta matéria-prima já tombou 12%.