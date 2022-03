Ganhos de Janeiro representam 17% das receitas petrolíferas previstas no OGE 2022

As receitas petrolíferas ordinárias de Janeiro deste ano fixaram-se nos 1,07 biliões Kz (cerca de 2,17 mil milhões USD, ao câmbio actual do Banco Nacional de Angola), o que representa 17% do total de 6,12 biliões Kz (12,5 mil milhões USD) de receitas petrolíferas previstas no Orçamento Geral de Estado 2022, segundo cálculos do Mercado com base nos dados da Direcção de Tributação Especial.

Os dados são referentes às declarações fiscais submetidas à AGT pelas Companhias Petrolíferas, incluindo a Concessionária Nacional (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis). Neste período, as receitas petrolíferas cresceram 81% em relação às receitas de 590,9 mil milhões Kz arrecadas em Dezembro do ano passado. Em termos homólogos (Janeiro de 2022 em relação ao mesmo período de 2021), as receitas petrolíferas mais que triplicaram, ao crescer mais do que 250%, isto é, passaram de 302,5 mil milhões para 1,07 biliões Kz.

O preço médio do barril de petróleo bruto exportado por Angola, no mês de Janeiro foi de 75,21 USD, mais 16,21 USD acima dos 59 USD previsto no OGE deste ano. Ainda assim, o preço médio praticado em de Janeiro está 25 USD abaixo dos 100 USD negociados actualmente no mercado internacional. Se as receitas se mantiverem neste nível, em seis meses (até Junho deste ano) o País irá alcançar o total de receitas petrolíferas previstas no OGE 2022.

Em 2021, as receitas petrolíferas proporcionaram aos cofres públicos cerca de 6,05 biliões Kz (12,3 mil milhões USD), mais 2,06 bilhões Kz (419 mil milhões USD) em relação aos 4,06 bilhões de receitas previstas no Orçamento daquele ano.

No relatório de fundamentação do OGE do ano passado, o Executivo definiu um preço médio para exportação do barril de petróleo de 39 USD, considerado conservador. Neste ano, o Executivo voltou a ser conservador ao definir um preço médio de 59 USD, devido as incertezas do mercado internacional.

“Considerando a elevada volatilidade do preço de petróleo nos mercados internacionais, e visando mitigar o risco da volatilidade, o OGE 2022 estabelece um preço médio do barril de petróleo conservador de 59 USD por barril, abaixo de preços estimados pelas principais agências internacionais. Este preço toma em consideração os vários riscos que poderão afectar as forças da oferta e procura de petróleo no mercado internacional”, lê-se no documento.

O OGE 2022 comporta receitas e despesas na ordem dos 18,7 bilhões Kz, construído na base do pressuposto do preço médio do barril de petróleo de 59 USD, com uma produção média de 1,1 milhões de barris por dia e uma taxa de inflação de 18%. Neste documento o Executivo prevê uma taxa de crescimento do PIB de 2,4%, explicado pela perspectiva de expansão do PIB não petrolífero e do PIB petrolífero de 3,1% e 1,6%, respectivamente.

Petróleo acima dos 100 USD

Depois de terem atingido máximos de 2014, os preços do petróleo ainda caíram para menos de 100 USD, mas os avanços na ofensiva russa à Ucrânia estão a fazer disparar novamente a cotação do “ouro negro”. No dia 24 de Fevereiro deste ano, o barril de Brent, negociado em Londres e referência para as exportações angolanas , ultrapassou a marca dos 100 USD, tendo atingido máximos de 113 USD nesta semana.

Em declarações ao Mercado, o analista em mercados internacionais, Flávio Inocêncio, acredita que o aumento do preço do petróleo é sustentável.

“Mesmo antes do conflito tem havido uma recuperação da procura agregada por petróleo para níveis pré-pandemia. A procura neste momento já atingiu os 100 milhões de barris por dia e a OPEP e o Departamento de Energia dos EUA prevê que atinja os 102 milhões de barris no final do ano. Não há do lado da oferta capacidade suficiente para fazer face a este aumento e por isso o mercado de futuros indica escassez e estão em “backwardation”, justificou.

Segundo o especialista, tanto a OPEP como os EUA têm uma capacidade limitada de expansão de xisto para 2022. O acordo com o Irão pode parcialmente mudar isso com o crude iraniano a ser vendido sem sanções, com as negociações em Viena a decorrer em bom curso, e as principais consultoras e bancos previam um aumento do preço, mesmo antes deste conflito.

Um dado avançado pelo especialista angolano, residente em Londres, onde é docente universitário acredita que o petróleo pode subir muito mais, para valores entre 120 a 130 USD, mas que a evolução vai depender da conclusão conflito entre a Rússia e a Ucrânia, já que o risco geopolítico é enorme e principalmente se aumentarem as sanções contra a Rússia.

“Os valores podem atingir números ainda mais altos (astronómicos) maiores do que o máximo de 2008 se as sanções forem mais severas e impedirem as exportações de crude e gás russo. Simplesmente não há como substituir o petróleo russo que anda à volta de 10 milhões de barris por dia e nem o gás russo”, sustentou.

Assim, Flávio Inocêncio, aponta a atracção de mais investimento no sector, principalmente considerando o desinvestimento feito a partir de 2014, como o grande desafio do sector petrolífero nacional.

“Muitos quadros abandonaram o país e muitas empresas. Isso teve um efeito muito negativo, mas houve excelentes medidas tomadas pelo Ministério dos Petróleos e Recursos Minerais que em breve deverão começar a dar frutos, a legislação sobre campos marginais, conteúdo lova, gás natural, entre outras”, apontou.

Para Flávio Inocêncio, Angola deve utilizar os excedentes para estabilizar a moeda e fazer investimentos estratégicos, dizendo que: “parte das receitas devem ir para o sector social, saúde, educação e reserva alimentar. Parte deve ser alocado para poupanças futuras, uma vez que o preço do crude é volátil e acelerar a diversificação económica”.

Por seu turno o economista Augusto Fernandes, afirma que com essa alta do preço do barril de petróleo no mercado internacional as receitas fiscais petrolíferas do OGE 2022 podem ter um aumento de 70% quando comparada com o ano anterior, e em termo líquido o OGE poderá ter de arrecadação de receitas fiscais petrolíferas em cerca de 16 mil milhões USD.

“Considerando que a oferta de petróleo bruto não está a aumentar e a procura aumentou, os stocks dos reservatórios de petróleo estão a baixar, logo até ao final de 2024 o petróleo continuará a manter o preço a variar entre 80 USD por barril a 150 USD por barril. De modo geral, o OGE poderá ter 5 mil milhões USD de receita fiscal petrolífera acima do previsto”, afirmou.

Para o economista, os excedentes das receitas fiscais petrolíferas devem ser aplicados na bonificação dos juros da actividade industrial e agrária.

“O BDA deveria receber 50% deste valor para fomentar a produção de óleo de girassol”, sugeriu.

Segundo Augusto Fernandes, a Ucrânia é o maior produtor de óleo de girassol do mundo, com uma produção de 4,40 milhões de toneladas por ano, seguida da Rússia com uma produção de 4,06 milhões de toneladas por ano. A Ucrânia e a Rússia juntos produzem mais de 50% do sunflower (semente/planta de girassol) total mundial.

“Em todo mundo são produzidos anualmente cerca de 15,8 milhões de toneladas de óleo de girassol, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia o mercado regista um déficit de cerca de 50% da oferta, que de todo pode ser fornecido por empresas angolanas”, apontou.

É cedo para fazer uma revisão do OGE, diz Vera Daves

A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, afirmou, recentemente que “é cedo para fazer uma revisão do OGE”, por conta da alta dos preços do petróleo nos mercados internacionais.

“Quando vemos o preço a subir todos os dias, é um exercício desafiante para assegurar que temos recursos financeiros necessários para fazer face as despesas do mês e queremos chegar a um momento em que temos reservas para três meses de despesa e ainda não foi possível até agora”, afirmou a ministra em entrevista a RNA.

De 2000 até a data de hoje, o Executivo já reviu seis Orçamentos: 2002, 2009, 2015, 2016, 2019 e 2020. O petróleo sempre foi o pressuposto macroeconómico mais relevante para alterar a programação do Governo. ´