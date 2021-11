Galp reconhecida como a empresa mais sustentável do sector Oil & Gas

A Galp é a empresa mais sustentável do mundo no sector de Oil & Gas Upstream & Integrated. A distinção foi atribuída pelo Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), um dos principais índices de referência internacionais sobre as melhores práticas nas dimensões ambiental, social e de governo em empresas líderes em sustentabilidade a nível global, noticiou o Jornal de Negócio.



Depois de em 2018 ter subido ao terceiro lugar do pódio, este ano a energética portuguesa, que há uma década marca presença nestes índices, conquistou a medalha de ouro, superando a prestação das 54 empresas analisadas. Um reconhecimento que Andy Brown, CEO da Galp, diz evidenciar a estratégia da energética em descarbonizar progressivamente o seu portfólio e operações.



"Na Galp, temos vindo a apostar tanto na melhoria da sustentabilidade das nossas operações como no investimento em novas fontes de energia limpas". O executivo defende a divulgação transparente do desempenho da empresa, assim como o estabelecimento de metas de longo prazo. "Este reconhecimento premeia o progresso que fizemos até agora, bem como o nosso caminho para regenerar o futuro junto com os nossos clientes e com a sociedade".



Para conquistar o primeiro lugar a Galp liderou categorias de "Reporte Ambiental", "Política Ambiental e Sistemas de Gestão", "Riscos Relacionados com Água", "Reporte Ambiental", "Reporte Social", e "Indicadores de Práticas Laborais."

Morgan Stanley dá triple-A à Galp

O reconhecimento na área da sustentabilidade e boas práticas não é propriamente novo no percurso da Galp. Em Setembro, a energética portuguesa foi distinguida pela Morgan Stanley, pela quarta vez consecutiva, com a classificação triple-A (AAA) no MSCI ESG Ratings e a posição de liderança mundial, no sector integrado de Oil & Gas, mantendo-se no top 3 das empresas com os melhores desempenhos em matérias ambientais, sociais e de governo corporativo (ESG).



Aquela que é a mais alta classificação nos ratings da Morgan Stanley Capital International (MSCI) reconhece a capacidade de gestão de riscos ESG específicos do sector, "tendo a Galp obtido particular destaque nos critérios de Biodiversidade & Uso do Solo, Emissões de Carbono e Relações com as Comunidades", lê-se no comunicado enviado à imprensa.

Sustentabilidade no centro da actuação

A Galp está a desenvolver e a promover novas formas sustentáveis de fazer negócio, garantindo a sua licença para operar e alavancando o propósito de Regenerar o Futuro com base numa actuação ética e transparente, construindo uma relação de confiança com a sociedade.



O compromisso com as melhores práticas para a criação de valor sustentável para todos os stakeholders tem sido uma nota forte no percurso da Galp, tendo a energética, em Junho deste ano, formalizado a sua adesão às métricas ESG do World Economic Forum, tornando-se, assim, na primeira empresa portuguesa a integrar "uma comunidade empresarial focada na criação de valor sustentável e na resposta aos desafios mais prementes das sociedades modernas".