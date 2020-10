Gabão planeja reduzir a produção de petróleo em 2021

O Gabão planeja reduzir a produção de petróleo em mais de 10.000 barris de petróleo por dia (bpd) - com um preço médio por barril esperado cair de 57 USD para 41 USD, em 2021.

De acordo com um projecto de lei orçamentária atualmente em revisão, que estabelece que a produção de petróleo no próximo ano fiscal será de 10,5 milhões de toneladas ou quase 210.000 bpd, a redução na produção de petróleo levará a uma melhor adesão à Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP +) cortes de produção.

Em 2019, a produção de petróleo no Gabão foi de aproximadamente 220.000 bpd; os números oficiais da produção de 2020 ainda não foram divulgados e os números de 2021 devem ser menores devido aos contínuos cortes da OPEP +.

A produção de petróleo do Gabão está em declínio há vários anos, devido à maturação de vários campos e investimentos insuficientes para renovar as bases de produção. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a participação do petróleo no produto interno bruto do Gabão é de 38,5%.