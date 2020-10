Gabão planeja reduzir a produção de petróleo em 2021

O Gabão planeja reduzir a produção de petróleo em mais de 10 mil barris de petróleo por dia (bpd) com um preço médio por barril esperado cair de 57 USD para 41 USD, em 2021.

De acordo com um projecto de lei orçamentário actualmente em revisão que estabelece que a produção de petróleo no próximo ano fiscal será de 10,5 milhões de toneladas ou quase 210.000 bpd a redução na produção de petróleo levará a uma melhor adesão à Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP +) cortes de produção.

Em 2019, a produção de petróleo no Gabão foi de aproximadamente 220.000 bpd; os números oficiais da produção de 2020 ainda não foram divulgados e os números de 2021 devem ser menores devido aos contínuos cortes da OPEP +.

A produção de petróleo do Gabão está em declínio há vários anos, devido à maturação de vários campos e investimentos insuficientes para renovar as bases de produção. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a participação do petróleo no produto interno bruto do Gabão é de 38,5%.