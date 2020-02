G20 quer impor taxa a gigantes tecnológicos e espera encerrar assunto até final do ano

O G20, organismo que reúne as economias mais poderosas do mundo com o intuito de desenvolver cooperação a nível económico, quer mostrar unidade no que diz respeito à taxação das gigantes tecnológicas, como o Google, Amazon, Facebook, e contra a política de “optimização fiscal” seguida por estas empresas, refere a Reuters.

A agência noticiosa sublinha que estão a ser desenhadas um conjunto de regras, por parte da Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento, para que as companhias tecnológicas passem a pagar impostos onde realizam negócio e não onde registam as suas subsidiárias.

A expectativas é que essa mudança aumente as receitas fiscais em 100 mil milhões de dólares anuais.

A Reuters cita declarações de Olaf Scholz, ministro das finanças da Alemanha, que dirigindo-se a Steven Mnuchin, secretário do tesouro do Estados Unidos, afirmou “que não há tempo para esperar” por eleições.

Steven Mnuchin admitiu que a expectativa é que este dossier esteja terminado no final do ano. Segundo a agência noticiosa existe a expectativa de que o G20 chegue a um acordo sobre esta taxa a aplicar às gigantes tecnológicas até final do ano.