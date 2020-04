G20 com provisões de moratória da dívida para os países africanos

O G20 estará a considerar providenciar aos países menos desenvolvidos uma moratória sobre o pagamento da dívida, como parte de um plano para combater a Covid-19, evitando assim uma crise de dívida, de acordo com o Financial Times.

A iniciativa deverá receber a aprovação dos ministros das Finanças dos países representados no G20, que se vão reunir esta semana, de acordo com o mesmo jornal, que cita fontes próximas do assunto.

Em causa estará um congelamento dos pagamentos por seis ou nove meses, segundo o Financial Times. Ainda assim, a medida poderá ser mais ambiciosa, sendo prolongada até 2021, em linha com os apelos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, na semana passada.

A pandemia do novo coronavírus levantou preocupações sobre a capacidade de os países responderem às dívidas contraídas para sair da crise de 2008, numa altura em que precisam de alocar os recursos à crise de saúde causada pela Covid-19.