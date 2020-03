Futuros de acções dos EUA, acordos de estímulo maciço, acções asiáticas prolongam sua recuperação

Os futuros de acções dos EUA em Nova York / Hong Kong reduziram as perdas na quarta-feira, quando líderes políticos do país chegaram a um grande acordo durante a noite cerca de um projecto de estímulo de 2 triliões de USD que fornecerá uma sacudida na economia americana afectada por coronavírus.

Enquanto isso, os mercados asiáticos estenderam sua manifestação no noticiário. Eles já estavam a subir após o grande surto de terça-feira em Wall Street, impulsionado pelo optimismo em relação à resposta do governo dos EUA à pandemia.

Os futuros da Dow ( INDU ) subiram 100 pontos, ou 0,5%, saindo do vermelho quando surgiram as notícias de que os líderes da Casa Branca e do Senado dos EUA finalmente haviam encerrado os dias de negociações de maratonas que produziram uma das medidas mais caras e de longo alcance da história do congresso.

Os contractos futuros de S&P 500 ( SPX ) caíram 0,2%, apagando uma perda de mais de 2%. Os futuros da Nasdaq ( COMP ), porém, foram negociados entre pequenos ganhos e perdas.

O Nikkei 225 do Japão ( N225 ) encerrou o dia com alta de 8%, chegando ao fim. O Kospi da Coréia do Sul ( KOSPI ) ganhou 5,8%. O índice Hang Seng ( HSI ) de Hong Kong aumentou 3%, enquanto o Shanghai Composite ( SHCOMP ) da China subiu 2,3%, estendendo os ganhos anteriores depois que as notícias do acordo nos EUA foram anunciadas.

O S & P / ASX 200 da Austrália fechou em alta de 5,5%. Os mercados de Sydney terminaram as negociações antes que as autoridades americanas declarassem ter chegado a um acordo.

"Acompanhar os passos dos bancos centrais, há um optimismo crescente de que os políticos estão a começar a entender a escala da parada económica que se aproxima, à medida que o número de mortos na Europa e nos EUA continua a aumentar", escreveu Michael Hewson, director de mercado analista da CMC Markets UK, em uma nota de pesquisa.

Mesmo assim, ele observou que a maioria dos mercados em baixa experimenta "movimentos agudos e violentos para o lado positivo", acrescentando que foi o caso durante a crise financeira de 2008.

A alta de terça-feira "poderia muito bem ser outra armadilha para touros e uma oportunidade de vender em níveis melhores, se os políticos decepcionarem", acrescentou Hewson.

Os detalhes completos do pacote de estímulo dos EUA ainda não foram divulgados. Mas alguns elementos entraram em foco nas últimas 24 horas: haverá 250 mil milhões reservados para pagamentos directos a indivíduos e famílias, 350 mil milhões em empréstimos a pequenas empresas, 250 mil milhões em benefícios de seguro-desemprego e 500 mil milhões em empréstimos para empresas em dificuldades .