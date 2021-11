Futuros apontam para abertura em alta. Investidores atentos à inflação e à subida de casos na Europa

Os futuros da Europa apontam para uma abertura em alta nas principais praças. Ainda assim, os investidores prometem manter-se atentos aos indicadores económicos e ao tema da inflação.

A subida de casos de COVID-19 em vários países europeus também vai estar na lista de factores a ponderar.

Na Ásia, a sessão decorreu de forma mista. A bolsa de Xangai liderou os ganhos entre as congéneres asiáticas, avançando 1,13%.

Já no Hang Seng, foi registada uma queda de 1,24%, com o tombo acima de 10% das acções da Alibaba em Hong Kong, após a gigante tecnológica ter ficado aquém das expectativas no que diz respeito a receitas e lucro.

No Japão, tanto o Nikkei como o Topix fecharam em terreno positivo com ganhos de 0,5% e 0,44%, respectivamente. O anúncio de um novo plano de relançamento de 430 mil milhões de euros no Japão para apoiar a recuperação económica animou os investidores.