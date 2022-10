Fundos de Pensões desvalorizam 42 mil milhões kz em 2021

O valor dos fundos geridos em 2021 cifrou-se em 529 mil milhões kz enquanto em 2020 situou em 571 mil milhões kz, uma redução (desvalorização) de 42 mil milhões kz, segundo cálculos do Mercado com base nos dados do Relatório de Mercado recentemente publicado pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).

O facto ocorreu nos dois tipos de fundos, sendo que os fundos abertos reduziram 77% e os fechados 4%. Por outro lado, o valor dos fundos de pensões registou, no mesmo período, uma redução de 8% quando comparado a 2020.

No mesmo período, a taxa de rentabilidade foi de 1%, assim como se verificou no exercício económico anterior, referindo-se ainda que em 2021 houve um decréscimo de cerca de 25 pontos percentuais (pp) em termos homólogos nos fundos abertos e fechados.

À semelhança do sector segurador, o sector dos fundos de pensões apresenta uma taxa de penetração reduzida no Produto Interno Bruto (PIB). Na perspectiva das contribuições, no período em análise a taxa rondou os 0,21% enquanto ao nível do montante do valor dos fundos cifrou-se em 1,26%.

Por outra, o índice de densidade dos fundos (representa o rácio entre o valor dos fundos e a população angolana) no período em análise teve uma redução de cerca de 9% em relação ao ano anterior.

Contribuições

O valor das contribuições aos fundos no ano de 2021, diz o Relatório de Mercado foi superior a 86 mil milhões kz, o que representa, de acordo com cálculos deste jornal, um crescimento de 13% em termos homólogos.

Por sua vez, os fundos de pensões fechados, que valem 99% do total dos fundos cresceram 14% em relação ao exercício anterior ao passo que os abertos apresentaram uma diminuição de 57%.

Benefícios Pagos

Quanto aos benefícios pagos, no ano passado o valor situou-se em 69 mil milhões kz, um aumento de 18% em relação aos 56 mil milhões kz do ano passado.

Já em termos de categorias, a maior parcela das pensões pagas foi para a pensão por velhice (89%) com cerca de 61 mil milhões kz, enquanto os capitais de remissão e sobrevivência ficaram com 8% (5 mil milhões kz) e 2% (1,5 mil milhões kz) respectivamente.

Noutra vertente, os fundos fechados, foram os que mais pensões pagaram com um montante de 68,7 mil milhões Kz, representando um aumento percentual de 17%, face ao ano transacto. Já os abertos transaccionaram 117 milhões kz.

Activos dos Fundos de Pensões

Ainda de acordo com o relatório da ARSEG, em 2021, o valor total dos activos dos fundos de pensões atingiu os 580 mil milhões Kz, uma redução de 11 mil milhões kz, representando um decréscimo de 2%, em relação ao ano anterior.

Quanto à carteira de investimentos, cerca de 97% do total de activos dos fundos de pensões estão investidos em contas a prazo, fundos de obrigações, títulos de dívida a curto prazo, obrigações do tesouro, imóveis e fundo de investimento.

Ainda no período em análise, os investimentos em activos aplicados totalizaram 478 mil milhões kz. A estrutura da carteira de investimentos dos fundos de pensões é constituída por investimentos financeiros, representando 58,11% do peso dos activos em 2021.

Por outro lado, os depósitos bancários registaram uma diminuição no peso global dos investimentos de 9,19% em relação ao período homólogo.

Consta que ao longo dos últimos três anos os depósitos bancários representavam o maior peso da estrutura da carteira de investimentos, um quadro que, de acordo com o regulador, está a ser invertido de forma a assemelhar-se mais aos países membros da Organização Internacional de Supervisores de Pensões (IOPS) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD).

O relatório da ARSEG diz ainda que no final do exercício em análise, os rendimentos das aplicações financeiras apresentaram um crescimento de 44,8%, na ordem dos 11 mil milhões kz. A ENSA é a entidade gestora com maior peso nos rendimentos sobre a carteira de investimento dos fundos de pensões abertos e fechados, representando 48,6% do mercado, seguido da entidade Gestão de Fundos com 24,8%.