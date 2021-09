Fundo quer atrair 150 milhões de África para vistos “gold”

O fundo de capital de risco Covivir está a aguardar pelo registo CMVM para arrancar a fase de captação de capital, segundo noticiou o Jornal de Negócios.

Objectivo é investir em projectos de residências para estudantes e espaços de co-living.

O veículo de investimento Tabah Capital, presente em vários projectos imobiliários sobretudo no Norte do País, está a ultimar os pormenores para o lançamento de um novo fundo de “venture capital”. O objectivo é captar 150 milhões de euros nos próximos dois anos, junto de investidores que possam aceder aos vistos “gold”, sobretudo oriundos do continente africano.