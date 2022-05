Fundo Petrolífero timorense valia mais de 500 mil milhões USD no fim de Março

O Fundo Petrolífero (FP) de Timor-Leste valia no final do primeiro trimestre 19,12 mil milhões USD, menos 530 milhões USD do que em Setembro.

Segundo um relatório publicado pelo Banco Central de Timor-Leste (BCTL), no último trimestre o FP, a principal fonte do Orçamento Geral do Estado, teve receitas brutas de 533,45 milhões USD.

Essas receitas correspondem a 145,32 milhões USD de contribuições dos contribuintes para o Fundo e 388,13 milhões USD de pagamentos de royalties provenientes da Autoridade Nacional do Petróleo.

A afectar o capital do FP esteve uma queda de 904,34 milhões USD no valor dos investimentos do fundo, como resultado das alterações do valor de mercado dos instrumentos detidos.

“O resultado foi um retorno para a carteira do Fundo de -4,15%, enquanto o do ‘benchmark’ [referência] para o mesmo período foi de -4,23%”, explica o BCTL.

No primeiro trimestre do ano, saíram do fundo 154,08 milhões USD, dos quais 150 milhões para transferências para o Orçamento de Estado e cerca de quatro milhões para os custos de gestão operacional.