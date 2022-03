Fundo Goldman Sachs GQG reduz exposição russa a 222 milhões USD

Goldman Sachs Asset Management reduziu a exposição russa no fundo de capital internacional para cerca de 222 milhões USD segundo noticia a Reutrs.

O Goldman Sachs GQG (Partners International Opportunities Fund ) estava 0,99% exposto à Rússia no final de Fevereiro, disse o Goldman Sachs em comunicado no seu site, com participações na Lukoil

O fundo é o único com exposição russa, de acordo com dados da empresa de pesquisa Morningstar sobre os 100 principais fundos abertos e negociados em bolsa em todo o mundo em termos de exposição estimada em USD a títulos russos.

“Chegando em 2022, vimos oportunidades de crescimento atraentes e avaliações em muitas empresas russas”, diz a empresa.

“As acções do governo russo este ano começaram a superar os fundamentos positivos que estávamos a ver em muitas empresas. Estamos a reduzir a nossa exposição às explorações russas desde o início de Janeiro, e agora elas estão concentradas no sector de energia”, disse.