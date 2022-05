Fundo Europeu de Garantia de Depósitos arranca em 2028

A União Europeia fixou o ano de 2028 para o arranque do Fundo Europeu de Garantia de Depósitos, que permitirá “providenciar uma cobertura mais forte e mais uniforme para todos os depositantes da união bancária”.

A informação avançada pelo jornal espanhol ‘El Economista’ aponta que o respectivo fundo é considerado o terceiro pilar da União Bancária europeia, e já vai com quase 10 anos de atraso, mas as discussões voltam a estar em cima da mesa.

A União Bancária, que, de acordo com a Comissão Europeia (CE), permitirá criar um sistema financeiro regional mais robusto e resiliente face a novas crises, assenta em três principais eixos: o Mecanismo Único de Supervisão, o Mecanismo Único de Resolução e o Fundo Europeu de Garantia de Depósitos. Os dois primeiros já estão em funcionamento, mas o terceiro ainda não passou da fase de negociações.

A proposta para o fundo de garantia foi apresentada em Novembro de 2015 pela Comissão Europeia de então, como teria entre as suas atribuições a intervenção caso um dos bancos dos países da Zona Euro entrasse em insolvência e, de acordo com o Fundo de Garantia de Depósitos de Portugal, “fosse necessário proceder ao reembolso dos depositantes cobertos ou se mostrasse necessário financiar a sua protecção no âmbito da aplicação de medidas de resolução”.

O plano apresentado pelo actual presidente do Eurogrupo, Pascal Donohoe, contempla duas fases de implementação, sendo que a primeira está prevista arrancar em 2025, caso os ministros das finanças dos países do Euro cheguem, por fim, a um acordo. A segunda fase, prende-se, então, com a edificação do Fundo Europeu de Garantias de Depósitos, cujo início só deverá acontecer em 2028.