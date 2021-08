Fundo de Pensões crescem 40% e valem 571 mil milhões Kz

No ano passado, o nível global de contribuições aos fundos foi de 75,4 mil milhões Kz e o fundo de pensões fechado foi o que concentrou maior volume financeiro, numa altura em que o mercado conta oito entidades gestoras de fundos de pensões, sendo, quatro sociedades gestoras e quatro seguradoras.

Comportando dois planos: abertos (para aderentes pessoas individuais ou colectivas e fechados (para membros da mesma instituição privada, pública ou associação), os fundos de pensões são um complemento à segurança social. Assinala-se ainda que se assistiu também a uma diminuição progressiva do nível de contribuições dos fundos de pensões fechados e um aumento de 19% no nível de contribuição dos fundos de pensões abertos, evidenciando um decréscimo global de 39%, em relação ao ano anterior.

Segundo o relatório, este decréscimo global ocorreu devido a relação, não proporcional, entre a entrada de novos participantes e a saída dos contribuintes com direito à pensão de reforma.

À semelhança dos seguros, também o sector dos fundos de pensões apresenta uma taxa de penetração reduzida no PIB. Na perspectiva das contribuições, por exemplo, a taxa de penetração apresenta-se em 0,24%, sofrendo uma queda de 0,35 pontos percentuais face ao ano transacto. Por outro lado, na perspectiva do montante do valor dos fundos, a taxa do ano passado cifrou-se em 1,79%.

Relativamente à densidade, representado pelo rácio entre o valor dos fundos e a população angolana do período em análise, em de 2020, observou-se um acréscimo de cerca 34% em relação ao ano anterior, conforme se pode atestar no documento da ARSEG.

O relatório revela ainda que o número de pensões pagas do exercício económico de 2020 foi de 56,4 mil milhões Kz, representando um aumento de 24% face ao ano anterior. Por categoria de pensões, a pensão por velhice representou 93% do total pago.

Consta ainda que em 2020 foram pagos 24,4 milhões Kz em antecipações das pensões. No mesmo período foram igualmente pagos três mil milhões Kz em capitais de remissão (pagamento das pensões devidas, ou parte destas, sob a forma de um capital único).

Configurando um aumento de 18%, face ao ano anterior, os fundos de pensões fechados foram os que mais pensões pagaram num valor equivalente a 52,6 mil milhões Kz, de acordo com o documento em análise. Em relação à estrutura, o Relatório revela que a carteira de investimentos dos fundos de pensões é predominantemente constituída por disponibilidade, representando 67,24% do peso dos activos em 2020.

As categorias de títulos da dívida pública e de fundos de obrigações representaram uma diminuição no peso global dos investimentos de 6 e 4 pontos em ambos os casos.

Por outro lado, as carteiras diversificadas constituem uma obrigatoriedade nos fundos de pensões devido à mitigação do risco sistémico, podendo as entidades adquirir activos com maior rentabilidade sem necessariamente aumentar o risco.

Rendimento das aplicações financeiras

No que diz respeito à análise dos rendimentos da carteira de investimento, o Relatório aponta que a categoria que gerou mais rendimentos aos fundos de pensões são os títulos da dívida pública. O incremento situa-se à volta dos 11 mil milhões Kz, representando 44% do peso global da carteira.

Conforme o documento em análise, em 2020 os rendimentos das aplicações financeiras tiveram um resultado crescente de aproximadamente 25% em relação ao período homólogo.

No global, o nível de comissões reduziu cerca de 1% e apesar do aumento do valor dos activos sob gestão não se assistiu, entretanto, a um acompanhamento do nível de comissões, tendo sido registado um decréscimo. Ainda assim, lê-se, as comissões de gestão de activos representaram o maior peso das comissões praticadas.

Até Dezembro do ano passado, o número total de participantes dos fundos de pensões foi de 51 874, enquanto os beneficiários somaram 12 505 indivíduos. Os fundos de pensões com maior número de participantes, e de igual modo beneficiários, são os fundos geridos pela empresa Gestão de Fundos, com um total de 39 505 indivíduos, sendo 10 417 dos fundos abertos e 29 088 dos fundos fechados.

Consta ainda no relatório que durante 2020, a ARSEG autorizou a constituição de apenas um fundo de pensão, nomeadamente, Fundo de Pensões dos Trabalhadores da ANPG - Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

Em suma, como avança o documento que vimos citando, o sector de fundos de pensões tem vindo a crescer embora não como o esperado por causa da conjuntura económica e social que o País enfrenta. “A indústria tem apresentado sinais positivos de evolução, prova disso é o aumento do volume de activos sob gestão, que evidenciam o desenvolvimento do sector”, pode ler-se no relatório.

Para o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Triunfal Seguros, Júlio Matias, medidas concretas devem ser tomadas no sentido de os fundos de pensões atingirem patamares elevados tal como em outras sociedades modernas.

“Precisamos consciencializar mais os gestores públicos e privados a criarem ou aderirem aos fundos de pensões, além da formação de mais especialistas, criação de incentivos para atracção de investidores e criação de mecanismos de contribuição para o aumento da educação e cultura para que haja maior desenvolvimento deste sector”, disse.

Júlio Matias diz que se não haver solidez económica e financeira: controlo da inflação, bom ambiente de negócios, aumento e diversificação da produção interna, apostando fortemente na agricultura e demais commodities como ouro, ferro, cobre, entre outros, dificilmente os fundos de pensões terão o desenvolvimento que se pretende.

Nota ainda que o aumento do poder de compra dos angolanos poderá contribuir positivamente para uma maior aderência e criação de fundos de pensões no País.

Entre os incentivos fiscais que podem catapultar os fundos de pensões, Júlio Matias cita, por exemplo, o estabelecimento de uma legislação eficaz e eficiente, tributação atractiva, empréstimos com juros bonificados, maior diversificação de activos e maior alternativa de investimento.

“Acredito que um maior investimentos dos fundos principalmente em bolsa, acções, títulos de tesouro e fundos de investimentos poderá contribuir para o aumento da taxa de penetração na economia”, aponta.

Já Pascoal Diogo, administrador da Mundial Seguros, indicou que o País precisa de aumentar a cultura dos fundos de pensões e criar mecanismos concretos para que todo aposentado tenha oportunidade de fazer parte de um fundo de pensões, porque “garante maior qualidade de vida e contribui positivamente para a poupança privada de longo prazo, conferindo maior qualidade de vida”.

Além da cultura de fundo de pensões, o mercado se debate com vários outros problemas, que dificultam o seu desenvolvimento e Pascoal Diogo defende também a criação de incentivos fiscais por parte do Estado para que as empresas e os cidadãos possam investir as suas economias nos fundos de pensões como complemento à segurança social.