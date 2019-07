Fundo de garantia de reembolso credibiliza banca nacional - BPC

Criado através do Decreto Presidencial nº 195/18, o FGD constituído por um valor inicial de AKz 13,8 mil milhões vai reembolsar os depositantes, em caso de falência de um banco comercial, até 100 mil kwanzas e a outra parte deverá ser suportado pelo banco insolvível, afirmou o gestor bancário, quando falava à Angop a propósito dos benefícios desta iniciativa.

O FGD, com a previsão de aumentar nos próximos anos, foi constituído com uma participação de 0,23 por cento dos depósitos ilegíveis de todos bancos comerciais e permite agora Angola juntar-se a 100 países do mundo que garante a segurança e reembolso dos depósitos financeiros.

Por sua vez, o presidente da AIA, José Severino, enalteceu a iniciativa, apesar de chegar tarde, por garantir a confiança e credibilidade dos clientes à banca nacional.

Já o bancário Monteiro José afirmou ser uma excelente iniciativa do Banco Central e um sinal claro de consolidação do sistema financeiro angolano e vai permitir aumentar o nível de bancarização nacional.

Referiu que o negócio da banca está assente na garantia da credibilidade e confiança dos clientes, e a iniciativa constitui um passo importante para os investidores.

Quanto à situação da banca nacional, afirmou existir muitos bancos e a fusão de alguns, à semelhança do Millenium e o Atlântico, poderá fortalecer o sistema financeiro nacional, tendo justificado que só existe músculo financeiro com instituições fortes.