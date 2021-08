Fresmart expande rede com 25 lojas até ao final de 2021

O Grupo Newaco pretende ampliar para 25 o número de lojas da rede de distribuição Fresmart, até ao final do corrente ano, disse o director de operações, Hélder Inácio, em declarações à imprensa.

Hélder Inácio ‘revelou’ o plano do grupo durante a inauguração da 18ª unidade, localizada na centralidade do Kilamba, onde referiu que 50 postos de trabalhos foram gerados com a abertura desta loja cujo um investimento foi de um milhão USD. Das unidades referenciadas, 17 estão localizadas em Luanda e uma no Dundo, Lunda Norte.

Em relação ao grupo, Hélder Inácio avança que detêm uma rede de distribuição composta por 52 instalações para distribuição de produtos congelados com capacidade para armazenar e comercializar mais de 25 mil toneladas.

Também disse que a operação logística conta com mais de 100 veículos e gere anualmente entre 10 e 12 mil contentores. O grupo conta ainda com lojas de outras insígnias, como a Minha Mart e a Star One.

Hélder Inácio lembra que estão no mercado desde 2005, o investimento inicial foi a estrutura dos armazéns tradicionais na venda de produtos congelados e actuam em todas as províncias do País. Em 2017 houve a iniciativa de investir na venda a retalho com as lojas Fresmart.

“Ficamos com uma enorme satisfação quando abrimos a loja no Dundo, porque é algo que as pessoas lá não têm, não queremos ir para os mesmos locais aonde os outros vão, haverá províncias que nos darão muito mais satisfação em relação a Luanda”, disse.

O grupo Newaco gera cerca de 1500 postos de trabalhos directos e vai aumentar com a aberturas das próximas lojas Fresmart.

Aposta na produção local

Hélder Inácio revela que a Newaco tem em curso uma estratégia operacional que visa agregar valor à economia real e fomentar a produção nacional.

O director de operações do Grupo Newaco disse que para colmatar a carência de produtos e as dificuldades de importação, principalmente, a nível do transporte que triplica o custo dos produtos da cesta básica, estão a apostar em fornecedores locais com capacidade em termos de quantidade e qualidade.

Afirmou ainda que, para aquele grupo, a produção nacional é prioridade, pois o foco é a compra local e a produção nacional. O grupo conta com uma fazenda de 500 hectares que se destaca no cultivo de banana.

No âmbito dos principais desafios operacionais do grupo constam questões de ordem cambiais e fiscais. Em relação ao primeiro, aponta que o quadro outrora foi mais grave, havendo hoje alguma estabilidade.

Em relação a carga fiscal, afirma haver injustiças quanto à concorrência provocada por entidades que preferem actuar no sector informal, fugindo à responsabilidade do cumprimento dos impostos.