Franceses podem participar na privatização de activos públicos

O ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, convidou, ontem, em Luanda, os empresários franceses a participarem no concurso público de privatização dos activos construídos com recursos públicos para a sua rentabilização.

Victor Fernandes, que falava no final de um encontro com o embaixador de França em Angola, Daniel Vosgien, avançou que o concurso a realizar-se brevemente, vai abranger infra-estruturas ligadas à produção, distribuição alimentar e não só.

Na ocasião, o ministro solicitou também o investimento francês no agronegócio, agricultura, infra-estruturas e formação no âmbito da diversificação da economia. O investimento dos empresários franceses na industrialização de alimentos para aumentar e criar a capacidade de transformação, foi considerado pelo ministro como outra área importante a investir.

“ Queremos usar o sector primário para produzir e que os empresários invistam no sector industrial de transformação do produto final acabado que sirva para comercializar no exterior. A França tem muita experiência neste ramo”, considerou.

Victor Fernandes realçou ainda que o encontro serviu para mostrar também as potencialidades e o ambiente de negócios criado no País nos últimos quatro anos, com destaque aos investimentos directos, sem interferência.

Por sua vez, o embaixador de França em Angola adiantou que além do investimento, a França vai promover acções formativas e tecnológicas ligadas à produção.

Adiantou que, em Angola, operam 70 empresas em diversos ramos e proporcionam emprego para 10 mil pessoas. As exportações, no ano passado, fixaram-se em 250 milhões de euros e as importações 400 milhões.

O ministro manteve também um encontro com o embaixador angolano na Arábia Saudita, Frederico Cardoso, para tratar assuntos ligados à atracção de investimento francês.