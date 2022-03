França tem reservas de gás em "bom nível" mas regulador apela à poupança

O responsável da Comissão Reguladora de Energia assegurou que as instalações de armazenamento de gás em França estão num bom nível, mas apelou para a necessidade de economizar energia face à invasão russa da Ucrânia e à vontade dos países membros da União Europeia (UE) em diminuir a dependência energética com a Rússia, segundo noticiou a Lusa.

"Se não fizermos isso, existe o risco de que a procura de consumo no próximo inverno seja superior à nossa capacidade para atender a essa procura", destacou Jean-François Carenco à emissora de notícias BFM.

A França obtém cerca de 70% de sua electricidade através de centrais nucleares, mas durante o pico de procura do inverno, o país importa electricidade, parte da qual é produzida através de centrais a gás.

Já a Itália, país fortemente dependente da Rússia para o fornecimento de gás natural, emitiu logo após os primeiros dias de guerra na Ucrânia um pré-alerta sobre os riscos para problemas no fornecimento.

No entanto, o ministro da Transição Energética, Roberto Cingolani, explicou que o alerta visa informar os consumidores sobre as "incertezas ligadas ao conflito".

O governante indicou que a oferta continua adequada para cobrir a procura e não pediu à população para poupar.

Berlim declarou hoje a fase de alerta precoce do plano de emergência de gás como uma medida preventiva, apelou para que as empresas e famílias reduzam o consumo de energia, assegurando ao mesmo tempo que o fornecimento está garantido.

Falando à imprensa, o ministro da Economia e do Clima, Robert Habeck, sublinhou que a Alemanha se encontra numa situação em que "cada 'quilowatt' hora de energia poupada é uma contribuição" e afirmou que a fase de alerta precoce do plano de emergência de gás foi declarada devido a uma possível escalada e paragem do fornecimento de gás pela Rússia, assegurando ao mesmo tempo que o fornecimento está garantido.

Habeck especificou que, neste momento, a responsabilidade pelo abastecimento cabe principalmente aos fornecedores de energia e que não existe nenhuma situação em que o Estado tenha de intervir no mercado e regular o fluxo de gás, o que só aconteceria quando o nível de emergência fosse atingido.

Por outro lado, salientou que a Alemanha conseguiu reduzir as importações de gás russo de 55% para 40% nas últimas semanas, principalmente graças à conclusão de novos acordos de gás natural liquefeito, ou seja, o esforço para se tornar independente da Rússia em termos energéticos.