Fraco desempenho do sector petrolífero influencia economia

As previsões do Banco Mundial em relação ao crescimento da economia de Angola, para 2019 é de 0,7%, um dado que se espera ser o mais real, visto que outros consultores internacionais apontam para menos desta percentagem.

Todas as instituições internacionais que reviram as previsões da economia de Angola, fizeram-no para recessão.

Da lista, de acordo com o relatório do Banco Mundial, constam além de Angola, a África do Sul e a Nigéria, três maiores economias da região, que mantiveram-se fracas.

O relatório apresentando esta quarta-feira, em Washington DC, e acompanhado por Angola em vídeo-conferência, por jornalistas e economistas, refere que o desempenho “fraco” do sector petrolífero influenciou na recuperação da economia, durante o período em referência.

Excluindo Angola, a Nigéria e a África do Sul, o documento refere que o crescimento no resto do subcontinente deverá manter-se robusto, embora mais lento em alguns países.

De acordo com a 20ª edição do Africa’s Pulse, o crescimento na África Subsariana deverá aumentar de 2,6 porcento em 2019, contra 2,5% de 2018, 0,2 pontos percentuais inferior a revisão de Abril deste ano.

Prevê-se que o crescimento médio entre países em utilização intensiva de recursos diminua, reflectindo os efeitos dos ciclones tropicais em Moçambique e no Zimbabwe, a incerteza política no Sudão, o enfraquecimento das exportações agrícolas no Quénia e a consolidação fiscal no Senegal.