Fórum recomenda aumento de 10% do OGE para o sector agrícola

Declaração de Malabo (Guiné Equatorial) foi assinada em 2014 pelos chefes de governo africanos com a finalidade de dinamizar a produção e a transformação agrícola no continente de modo a garantir a segurança alimentar incluindo pelo menos 10% do OGE de cada País para o sector.

O workshop sobre sistemas alimentares e Consultas Públicas de Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ENSAN II) Angola 2030, recomendou igualmente a capacitação técnico-científica dos produtores agrícolas, assim como a necessidade de maior valorização de quadros através da melhoria da tabela salarial.

Técnicos do ministério da Agricultura e Pescas, dos gabinetes provinciais da agricultura de Malanje, Cuanza - Norte, Lunda- Norte, Lunda- Sul e Moxico participaram do encontro que defendeu a necessidade de se subvencionar os factores de produção e incentivo a constituição de brigadas da mecanização agrícola.