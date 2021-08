Fórum Internacional sobre Petróleo analisa situação do sector em Angola

O posicionamento de Angola dentro de um cenário energético em constante evolução e a visão do País sobre a transição energética serão as notas dominantes da Conferência Internacional de Petróleo, Gás e Energia Renováveis, a decorrer de 27 a 29 de Outubro, em Luanda.

A informação foi avançada à Angop pelo presidente da Comissão Executiva da PetroAngola, Patrício Wanderley Quingongo, sublinhando que durante o evento serão apresentadas as principais oportunidades, inovações e sinergias que poderão trazer desenvolvimento e progresso no sector das energias.

Designado LOG-2021, o evento vai focar-se nos principais projectos dos segmentos “Upstream” (identificação e exploração), “Midstream” (produção e refinação), “Downstream” (logística e transporte) e Energia Alternativa, com o objectivo de promover o conhecimento colectivo e facilitar o desenvolvimento da indústria angolana de Petróleo, Gás e Energias Renováveis.

No geral, explicou, a conferência vai reunir, no Centro de Convenções de Talatona, essencialmente intervenientes dos sectores petrolífero e energético, para auxiliar a criação de estratégias para o avanço do sector energético, viabilizando a troca de ideias e opiniões, oportunidades de negócios, bem como parcerias técnicas/tecnológicas nacionais e internacionais.

Segundo Patrício Wanderley Quingongo, especialista em petróleo, o evento contará com mais de 100 exposições, 50 oradores, 25 apresentações técnicas, destacando-se a participação das principais figuras e profissionais da indústria petrolífera e das energias renováveis de Angola, assim como algumas individualidades internacionais.

“Convidamos todas as empresas operadoras, prestadoras de serviços, empresários e profissionais dos sectores petrolífero e energético a participarem desta plataforma única de negócios e networking do ramo petrolífero nacional”, avançou o especialista em petróleo.