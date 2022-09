Fórum internacional de economia compartilhada reúne especialistas de três continentes

As empresas Tech21 África e Wedo Brand realizam, nos dias 6 e 7 Outubro, a primeira edição do fórum internacional de economia compartilhada, na Escola Nacional de Administração e Politicas Públicas (ENAPP).

O evento reunirá especialistas de três continentes (África, América e Europa) que apresentarão as tendências mundiais, casos reais de sucesso e projectos focados na economia compartilhada.

“Queremos com este fórum apresentar na prática a economia compartilhada como uma alternativa diante dos actuais desafios de geração de trabalho e renda para as famílias”, refere Kiesse Canito, porta-voz do evento numa nota de imprensa que tivemos acesso.

De acordo com a porta- voz, este é um sector que cresce cada vez mais em Angola, gerando renda e trabalho principalmente por meio dos aplicativos de mobilidade urbana.

Esta edição contará com a participação de players do sector como o VP de estratégia e CFO do Ifood Brasil, uma das maiores empresas de delivery de comida da América latina, Diego Barreto, de Moçambique Sázia Sousa, directora Geral da Technoplus e a representar Portugal estará Tiago Cardozo, director executivo na Nguzu.