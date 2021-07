Fórum de Macau felicita Angola pelos resultados da cimeira da CPLP

O Fórum de Macau felicitou Angola pelos “resultados históricos” obtidosna Conferência da CPLP, que decorreu de 16 a 17 de Julho, na capital angolana, juntando representantes de oito Estados membros, entre Presidentes e Chefes de Governo.

Esta posição vem expressa na acta da 16ª reunião ordinária do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, realizada esta terça-feira em Macau, com a participação de Angola.

O evento saudou igualmente Cabo Verde pela “condução magnífica dos trabalhos” que permitiram o sucesso da Cimeira de Luanda, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, reporta um comunicado da Embaixada de Angola na China a que a ANGOP teve acesso.

Ao intervir na sessão, o embaixador de Angola na China, João Salvador dos Santos Neto, disse que a reunião de Luanda deu um sinal positivo no sentido de uma evolução qualitativa no ponto de vista das questões que devem merecer maior atenção na agenda do Fórum Macau.

“Os resultados da cimeira de Luanda podem inspirar o Fórum em certos aspectos, tais como a solidariedade, face aos desafios actuais, e a mobilidade, que é um factor extremamente importante e que pode tornar mais dinâmica a interacção e a cooperação entre os nossos países, em vários domínios”, sublinhou o diplomata angolano.

Por sua vez, o embaixador de Portugal na China, José Augusto Duarte, considerou os resultados da Cimeira de Luanda como “fantásticos e uma conquista política importante para a CPLP”, e defendeu que o “Fórum Macau” se congratulasse e registasse com apreço, na sua acta, os “avanços significativos dados em Angola.

O Fórum Macau é constituído pela China, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste, e a Região Especial de Macau.