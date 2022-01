Fortuna dos mais ricos do mundo disparou 30% em 2021

O valor combinado das fortunas das 20 pessoas mais ricas do mundo aumentou, em 2021, cerca de 500 mil milhões USD (aproximadamente 440 mil milhões de euros).

Segundo a Lusa que cita o El País, 2021 Foi um ano de dificuldades para muitos ainda por conta da pandemia, mas para outros nem por isso. É o caso dos mais ricos do mundo, que viram as suas fortunas aumentar, no seu conjunto, em 30% durante o ano passado.

Elon Musk ocupa, assim, o primeiro lugar da lista dos mais ricos do mundo no ano passado, com uma fortuna avaliada em 273,5 mil milhões USD (cerca de 241 mil milhões de euros).

Segue-se Bezos com um património de 194,2 mil milhões USD e Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, com uma fortuna avaliada em 177,1 mil milhões USD.