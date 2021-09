Forjado no campo

Pedro Moreira Salles entra no mundo empresarial como administrador de um negócio agro-pecuário; passadas mais de duas décadas, preside (chairman) o Itaú Unibanco (maior banco do Brasil) cujo lucro no 2º trimestre está estimado em 1,5 mil milhões USD.



Herdeiro de uma das maiores fortunas brasileiras, o início da carreira está ligado ao Grupo Cambuhy (1983), onde assume a administração do segmento agro-pecuário; Pedro Moreira Salles acabara de chegar ao Brasil, vindo dos Estados Unidos da América.



A experiência no Grupo Cambuhy dura três anos (1986) quando (na companhia do irmão Fernando Moreira Salles) é chamado a administrar a holding do Grupo Moreira Salles.



Passados três anos (1989), o filho de diplomata brasileiro, nascido em Washington, EUA (20 Outubro de 1959) ingressa no Unibanco, entrando no board da instituição em 1997.



Pedro Moreira Salles, licenciado em economia e história pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, distingue-se no seio de outros profissionais, em 2004 assume à presidência do Unibanco até 2008, ano que se realiza a fusão com o Banco Itaú.



Após reflexão dos accionistas é designado presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco.



Casado com Marisa Moreira Salles e pai de dois filhos, é sócio e co-presidente da Cambuhy Investimentos, conselheiro da TOTVS e membro do Conselho de Administração da Falconi Consultores Associados.



Também está filiado ao Conselho Orientador da Fundação Osep e é ainda membro do Conselho Deliberativo do INSPER.



Vive a infância (1964 – 1968) em Paris onde estuda, no colégio Saint-Louis Gonzague; regressa ao Rio de Janeiro (Brasil), onde conclui o ensino de base e médio, no liceu Franco-Brasileiro.



Ingressa na Pontifícia Universidade Católica (1977), frequenta a Faculdade de Economia.



Em 1978, transfere-se para universidade da Califórnia (Los Angeles).