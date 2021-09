Força e determinação feminina

Henda N'Zinga da Câmara Pires Teixeira é membro do Conselho de Administração do Banco Económico (BE), completa a 'lista' (restrita) de cinco administradores Executivos.



Profissional dedicada e altamente disciplinada, está à frente do Retail, Private & Affuent, Marketing & Comunicação do BE, ex-Banco Espírito Santo Angola (BESA), desde Fevereiro de 2018, ano que é confiada (pelos accionistas) a integrar o board.



Henda Pires Teixeira aceita com serenidade o 'chamamento' para fazer parte do Conselho de Administração do BE (apesar de desafiante), pois é o corolário do desempenho demonstrado, enquanto Comercial Private & Affluent, Marketing & Comunicação entre 2015 – 2018 (3 anos). Era a pessoa certa, no lugar certo.



Dinâmica e comprometida com a excelência (profissional), Henda Pires Teixeira (licenciada em gestão e controlo de empresas) evidencia-se como potencial executiva ainda na SonAir, onde exerce o cargo de customer contract manager (Chefe de Departamento de Gestão de Contratos da Direcção Comercial) de 2003 – 2006.



Após três anos de serviço na SonAir, chega a commercial director (directora comercial), função que desempenha por 9 anos (2006 – 2015), até se 'fixar' no BE, instituição bancária que lhe abre as portas no mundo da alta finança.



Pelo currículo académico, Henda Pires Teixeira é dos quadros mais (bem) preparados da sua geração, daí a passagem pela Sonangol (Cost controlling of oil&gas Concessions at State Oil Company) de 2000 a 2003. Estágios na BP e na IBM (Internship in Control).



É licenciada em gestão e controlo de empresas pela Universidade de Salford no Reino Unido e frequentou a Harvard Extension School (executive development program e digital marketing strategy).