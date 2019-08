Fomento da produção agrícola vai contar com 50 novos tractores

O anúncio foi feito hoje (quinta-feira), nesta cidade, pelo director do Gabinete Provincial do Uíge da Agricultura, Pecuária e Pescas, Eduardo Gomes, no encontro promovido pelo gabinete para o Desenvolvimento Económico Integrado, no âmbito do Programa de Apoio à Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações (PRODESI), com os agricultores, associações e líderes de cooperativas de camponeses.

O responsável explicou que os referidos meios já estão na província do Uíge, para dinamizar o sistema de produção agrícola na região, uma vez que muitos camponeses da circuncrição ainda praticam a agricultura de subsistência.

Deu a conhecer que mil e 500 camponeses associados estão inscritos neste ano, no Projecto de Apoio ao Crédito (PAC), na província, para poderem beneficiar destes meios de trabalho, para melhorarem a produção agrícola.

Por sua vez, o director do Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Económico e Integrado no Uíge, Joaquim Gimbi, reafirmou a aposta do Executivo em continuar a financiar os agricultores através do Projecto de Apoio ao Crédito (PAC), para melhor fomento dos 54 produtos da cesta básica para aumentar a competitividade da produção nacional.

O PRODESI tem como objectivo principal diversificar a economia, aumentando a produção, reduzir os gastos de recursos cambiais, fundamentalmente com bens de primeira necessidade, assim como ampliar a entrada e diversificar as fontes de divisa, impulsionando fontes e volume de investimento externo a fim de melhorar o ambiente de negócio a nível nacional.

No âmbito do PRODESI, foi aprovado o Projecto de Apoio ao Crédito (PAC), no valor 141 mil milhões de kwanzas, que serão operacionalizados pelos bancos BAI, BCI, BIC, Standard Bank, BDA, BNI e o Fundo de Garantia de Crédito