FocusEconomics prevê diminuição nas taxas de inflação e de juros em Angola

Fora da indústria petrolífera, “os dados parecem mais animadores”, vincam os analistas da FocusEconomics num relatório datado de Barcelona, Espanha, enviado aos investidores.

O documento ressalva que, “no início de 2019, uma deterioração adicional na indústria petrolífera parece ter abrandado o crescimento” da economia angolana e acrescenta que “a produção de petróleo ‘cambaleou’ até ao mês de Maio e as exportações provavelmente perderam o ímpeto na segunda metade do segundo trimestre com a descida dos preços”.