FMI satisfeito com desempenho da economia moçambicana

O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para Moçambique, Álvaro Piris, manifestou hoje em Maputo satisfação com os progressos registados pela economia moçambicana, assinalando a importância de o país africano se manter na rota da recuperação.

“Houve um bom cumprimento das metas, segundo os compromissos entre o FMI e o Governo desde Maio deste ano”, enfatizou Piris.

O chefe da missão do FMI para Moçambique avaliou a prestação da economia do país, durante um encontro com o ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, no âmbito de uma visita de 10 dias que iniciou à nação africana.

Álvaro Piris congratulou-se com o facto de as duas partes terem reatado a cooperação financeira, após um interregno que se seguiu ao escândalo das dívidas ocultas de Moçambique.

A missão do FMI em Moçambique deverá apresentar um relatório de avaliação do desempenho da economia do país africano até ao próximo dia 16.