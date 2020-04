FMI revê previsão de crescimento em 2,6%

De acordo com as Perspectivas Económicas Regionais do Fundo Monetário Internacional (FMI) para África Subsariana (documento que este ano é exclusivamente dedicado aos impactos da pandemia da COVID-19), prevê também uma subida da dívida de 132,2% este ano e 124,3% em 2021, devido as necessidades de financiamento para suplantar a descida do preço do petróleo e a despesa necessária para controlar a pandemia.



O crescimento nos países exportadores de petróleo deve cair para 2,8% este ano, uma revisão de 5,3 p.p face às previsões de Outubro do ano passado, lê-se no documento, que a Nigéria pode contrair 3,4%.



Num quadro de incerteza ainda maior que o habitual, o FMI antecipa que a África subsariana tenha um crescimento negativo de 1,6%, e 5,2 p.p abaixo, prevê que em 2021 o continente volte ao crescimento, com o PIB a expandir 4,1%.



Para o Fundo, a previsão de recessão em África Subsariana explica-se por três grandes factores: as medidas de contenção, que prejudicam a actividade económica, os efeitos do abrandamento da economia global, também ela em recessão este ano, e a “forte queda do preço das matérias-primas, especialmente o petróleo, que amplifica os desafios em algumas das maiores economias dependentes de recursos, nomeadamente Angola e a Nigéria”.