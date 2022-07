FMI revê em baixa previsão de crescimento da economia dos EUA

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu nesta terça-feira, 12, suas projecções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, para 2,3% em 2022 e 1,7% em 2023 devido à subida dos preços, por reduzir o consumo e o investimento.

A mais recente previsão está em relatório do Fundo sobre o país, publicado nesta terça-feira após consultas no âmbito do Artigo IV do regimento do FMI. O organismo projecta que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA mostre avanço de 5,2% no quarto trimestre, na comparação com igual período do ano passado.

Em igual período de 2023, prevê alta de 2,0%. Já o núcleo do PCE, que exclui dados como alimentos e energia, deve subir 4,4% no quarto trimestre deste ano e 2,2% em igual período de 2023.

A meta do Federal Reserve (Fed) é de 2% ao ano de inflação, com dirigentes a dar peso ao núcleo do indicador...Em comunicado divulgado no dia 24 de Junho, as previsões eram de altas de 2,9% e 1,7%, respectivamente

A directora do fundo, Kristalina Georgieva, falou, em 26 de Junho, do “caminho difícil” dos EUA para evitarem uma recessão.

O documento destacou a recuperação económica dos EUA depois da pandemia, graças às medidas de estímulo orçamentais, que permitiram recuperar o emprego, a actividade e a procura e reduzir a pobreza.

Mas também avisou que aquela forte recuperação, juntamente com o “esgotamento” da actividade, o aumento dos preços da energia e os problemas de fornecimento levaram a um forte aumento de preços.

Salientou ainda que a pressão dos preços se estendeu rapidamente sobre a economia.

Para o fundo, a prioridade deve ser “travar imediatamente” o crescimento de preços e salários “sem causar uma recessão”.

Entendeu também o FMI que a estabilidade de preços requer uma política monetária mais dura, como a que está a ser prosseguida pela Reserva Federal.