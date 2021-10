FMI rejeita análise da sustentabilidade da dívida de Moçambique

O Fundo Monetário Internacional (FMI) rejeitou um pedido de Moçambique para que a dívida contraída ao abrigo da emissão de títulos específicos para países em conflito militar não conte para os rácios de endividamento.

“A minha primeira reacção, conceptualmente, é que se o instrumento cria dívida e risco, tem de ser tratado como tal, e não ser encarado assim é tentar encobrir a dívida e não enfrentar a realidade”, respondeu o director do departamento africano do FMI à pergunta explícita do ministro das Finanças de Moçambique, durante o quarto Fórum sobre a Resiliência em África, durante o painel “O nexo entre segurança, crescimento económico e investimento”.

“Nós ajudamos a encontrar outras formas de financiamento, doações e mais tipos de empréstimos, e temos de ver as vantagens e desvantagens entre este instrumento e as formas alternativas de financiamento”, acrescentou Abebe Aemro Selassie.

De acordo com a Lusa, em causa está um instrumento de financiamento que o Banco Africano de Desenvolvimento está a preparar, e que passa pela emissão de dívida especificamente para países afectados por conflitos, como é o caso de Moçambique, para que possam financiar-se para relançar as economias, particularmente nas regiões mais afectadas.

Ao financiarem-se através deste instrumento, que terá taxas de juro mais baixas que o habitual e períodos de pagamento mais longos, os países aumentam, ainda assim, a dívida, o que poderá prejudicar a Avaliação da Sustentabilidade da Dívida (DSA, no original em inglês).

Esta análise comporta cinco indicadores (Valor Actual da Dívida face ao PIB, as Exportações, às Receitas, o Serviço da Dívida face às Exportações e o Serviço da Dívida comparado com o valor das Receitas) para definir se o endividamento de um país é sustentável, ou seja, se o país tem capacidade para honrar os seus compromissos financeiros, não só com os credores comerciais, mas também com as instituições multilaterais com o FMI ou o Banco Mundial.