FMI realiza terceira missão de assistência técnica ao INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), irão realizar entre os dias 6 e 16 do corrente mês, por via da plataforma digital Teams, a terceira missão de assistência técnica daquele organismo internacional ao INE.

De acordo com a nota divulgada pelo INE, a missão tem como objectivo capacitar os técnicos dos Departamentos das Contas Nacionais e Coordenação Estatística Económicas e Financeiras no processo de compilação da série retropolada.

Vão ainda elevar o conhecimento sobre os aspectos de análise da informação em relação à mudança do ano de referência das contas nacionais, produzir melhorias na mensuração das actividades agrícolas e construção e dar suporte técnico à mensuração da actividade informal da economia.

A missão que contará com o assessor do FMI em missões de Contas Nacionais anuais e trimestrais e acontece num espaço de nove dias. O certame pretende também reforçar a capacitação técnica e melhorar a qualidade das estatísticas das Contas Nacionais do País.