FMI presta assistência técnica ao INE sobre contas nacionais

O evento decorrido de 6 a 16 de Setembro, de acordo com uma nota de imprensa do INE, via Teams, serviu para os profissionais aprofundaram o domínio sobre os procedimentos para a mudança do ano base.

A acção de capacitação permitiu ainda aprimorar a metodologia de estimação da agricultura e construção e aprofundar o tratamento dos dados de informalidade.

No encontro, abordou-se, entre outras questões, a transição para o novo ano de referência.

Segundo o documento, a próxima assistência do FMI poderá olhar para a compilação do Produto Interno (PIB) – trimestral na óptica da despesa, bem como a compilação das Contas Económicas Integradas.

O Instituto Nacional de Estatística é um órgão público responsável pela informação estatística oficial da República de Angola.