FMI nomeia Gourinchas como novo economista-chefe

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, recentemente, a nomeação do economista francês Pierre-Olivier Gourinchas como novo economista-chefe.

Pierre-Olivier Gourinchas foi nomeado para a sucessão de Gita Gopinath. O economista francês irá começar em tempo parcial a 24 de janeiro, passando a tempo inteiro a 1 de abril, pode ler-se em comunicado do fundo com sede em Washington.

Gourinchas é actualmente o director da Universidade da Califórnia em Berkeley e diretor do programa de finanças internacionais e macroeconomia do National Bureau of Economic Research.

O recém-nomeado foi também investigador convidado do FMI e editor-chefe da IMF Economic Review de 2009 a 2016, sendo que possui ainda um doutoramento pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts.