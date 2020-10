FMI melhora previsões e espera quebra mundial de 4,4% em 2020

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma queda da economia mundial de 4,4% em 2020, uma melhoria das previsões conhecidas em Junho, que apontavam para uma quebra de 4,9%, segundo as Previsões Económicas Mundiais recentemente divulgadas.

"A revisão reflecte números do PIB segundo trimestre melhores que o antecipado, sobretudo nas economias avançadas, onde a actividade começou a melhorar mais cedo do que o esperado, depois dos confinamentos terem sido aliviados em Maio e Junho, bem como devido a indicadores de uma recuperação mais forte no terceiro trimestre", pode ler-se na publicação do FMI divulgada.

Para 2021, a instituição sediada em Washington prevê que a economia mundial cresça 5,2% face a 2020, depois do impacto inicial da COVID-19, sendo esta uma descida de duas décimas percentuais face às previsões anunciadas em Junho.

Segundo o FMI, os números esperados para 2021 reflectem "a queda mais moderada projectada para 2020 e são consistentes com as expectativas persistentes de distanciamento social".

"Depois da contracção de 2020 e recuperação em 2021, o nível do PIB mundial em 2021 deverá ser 0,6% acima do de 2019", numas projecções que "implicam grandes margens negativas de produção e taxas de desemprego este ano e em 2021 tanto nas economias avançadas como nas emergentes".

Para as maiores economias mundiais, o FMI aponta para uma recessão de 4,3% em 2020 e uma recuperação de 3,1% em 2021 nos Estados Unidos.

Relativamente ao Japão, a instituição sediada em Washington espera agora uma recessão de 5,3% em 2020 e um crescimento económico de 2,3% em 2021.

O Reino Unido deverá registar uma contracção de 9,8% em 2020 segundo as previsões divulgadas, recuperando para um crescimento de 5,9% em 2021.

Já a economia do Canadá deverá ceder 7,1% em 2020 e crescer 5,2% em 2021, de acordo com as previsões divulgadas pelo FMI.

Nas economias emergentes, o FMI sinalizou que a China deverá registar um crescimento económico em 2020, de 1,9%, aumentando-o para 8,2% em 2021.

A Índia registará uma queda do PIB de 10,3%, segundo o FMI, que aponta para uma recuperação de 8,8% em 2021.

A economia da Rússia deverá registar uma contracção de 4,1% em 2020, recuperando em 2021 com um crescimento de 2,8% em 2021.