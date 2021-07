FMI mantém previsão de crescimento de 3,4% para África Subsaariana

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve a previsão de crescimento de 3,4% para a África Subsaariana para este ano, elevando também a previsão da África do Sul para 4%, de acordo com o Outlook da instituição divulgado nesta terça-feira.

"A previsão para 2021 para a África Subsaariana mantém-se inalterada em relação às previsões de Abril, com uma actualização para a África do Sul, após uma forte surpresa positiva no primeiro trimestre, compensada por revisões em baixa noutros países", refere o relatório sobre as Perspectivas Económicas Mundiais.

O FMI alerta ainda que um agravamento da pandemia "deverá pesar na recuperação da região".

Quanto à África do Sul, o FMI reviu em alta a previsão para 2021 e 2022. De acordo com o documento, a economia sul-africana deverá crescer 4,0% este ano, após uma revisão em alta de 0,9 pontos percentuais.

Já para o próximo ano, a este aumento deverá ser de 2,2%, com a previsão a ser revista em alta 0,2 pontos percentuais. No ano passado a economia Sul africana contraiu 7%.

De recordar que FMI piorou, no principio deste mês, a previsão de crescimento da economia angolana, antecipando uma contracção de 0,1% contra o crescimento de 0,4% previstos na quarta avaliação, em Janeiro deste ano, e manteve a previsão de recuperação de 2,4% em 2022.