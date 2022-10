FMI mais conservador enquanto Banco Mundial é mais optimista sobre a economia

A economia nacional vai crescer 2,9% este ano segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI) e 3,1% de acordo com o Banco Mundial. As previsões foram feitas nas vésperas das reuniões anuais das instituições que decorrem em Washington.

Apesar do crescimento, o FMI cortou 0,1 pontos percentuais (pp) na previsão de crescimento sobre Angola, anteriormente prevista em 3%. Já o Banco Mundial perspectivava um crescimento de 2,9% em Abril deste ano, que passou para 3,1%, mais 0,2 pp. Assim, o Banco Mundial torna-se mais optimista que o FMI em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

Ainda assim, as previsões das intuições de Bretton Woods estão acima das previsões do Executivo, que aguarda por um crescimento de 2,7%.

Para 2023, segundo o FMI, no “Word Economic Outlook”, a economia nacional vai cair para 2,7%, enquanto para o Banco Mundial no mais recente relatório “Pulsar de África”, a taxa de crescimento de Angola deverá cair de 3,1% este ano para 2,8% em 2023 e estabilizar nos 2,9% em 2024.

Angola Participa das reuniões anuais das instituições que decorrem em Washington, com uma delegação encabeçada pela ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa.

Além da ministra das Finanças, estão presentes o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, e o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano.

Crescimento abaixo do mundo e da África subsariana

De acordo com o FMI, o PIB mundial vai crescer 3,2% em 2022, 0,5 pontos percentuais acima do crescimento da economia angolana, mas em 2023 vai cair para 2,7%, facto que vai desacelerar o crescimento da economia global para uma média de 2,2% entre 2020 e 2023. Assim, a economia global terá um crescimento médio positivo 3,3% entre 2024/2027.

O FMI prevê igualmente um abrandamento no comércio mundial, se em 2022 o crescimento é de 4,3% no próximo ano, estará em 2,5% o que impacta a média do período 2020/2023 para 2,1%. Esse cenário é causado no geral pelos efeitos persistentes da COVID-19, guerra na Ucrânia e outras crises sobrepostas, que têm levado à uma escala dos preços dos alimentos, fertilizantes e energia.

A média de crescimento da África subsaariana também está acima do crescimento do País, o FMI aponta que a região vai crescer 3,6 % este ano e 3,7% em 2023.

Já o Banco Mundial, reviu em baixa a previsão de crescimento para a África subsaariana, antecipando uma expansão de 3,3%, abaixo dos 4,1% de 2021, e defendeu a “necessidade urgente” de restaurar a estabilidade macroeconómica.

Outras previsões

Outras instituições também apontam para uma aceleração da economia este ano. Recentemente, a consultora Fitch Solutions perspectivou que Angola vai crescer 3,5% este ano, o ritmo mais rápido desde 2014, mas depois abrandará para 1,8% em 2023, devido à quebra no petróleo, projecta a consultora Fitch Solutions.

Já a Moody’s aponta que a economia vai crescer 2,7%, enquanto a agência de notação financeira Standard & Poor’ s espera por um crescimento de 2,3%.

Em Maio, o Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade Católica de Angola (UCAN) apresentou as previsões da economia nacional deste ano, melhorando de 1,60% previsto no Relatório Económico Angola 2019-2021 para 2,4% apresentados nas “Previsões de Crescimento Económico de Angola 2022-2025”.

O CEIC prevê também um crescimento da economia nacional na ordem dos 3,3% em 2023, bem como 3,9% e 3,8%, em 2024 e 2025, respectivamente.

O Banco Fomento Angola (BFA) é a instituição financeira mais optimista, o gabinete de estudos económicos do banco melhorou a previsão de crescimento de Angola para até 5,7% este ano, estimando também que o sector petrolífero cresça pela primeira vez desde 2015.