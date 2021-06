FMI fecha os olhos a duas falhas de Angola

O endividamento público e os empréstimos junto do Banco Nacional de Angola (BNA) foram os únicos pontos quantitativos que o Governo não cumpriu com o acordado no âmbito do programa com o Fundo Monetário Internacional (FMI), revelou esta semana Vera Daves de Sousa, ministra das Finanças, na conferência de imprensa da equipa económica na sequência da quinta avaliação daquele programa.

No exame prévio ao desembolso de 772 milhões USD, a comissão executiva do FMI passou a pente fino 6 critérios de desempenho e 5 metas indicativas, todos numéricos ou quantitativos, referentes a 31 de Dezembro de 2020, além de metas estruturais, relacionadas com as reformas económicas.

Nos critérios de desempenho que são de cumprimento obrigatório e podem levar ao chumbo na avaliação e consequentemente ao não desembolso de uma nova tranche dos financiamentos acordados, Angola só falhou os empréstimos junto do banco central, tendo solicitado e obtido dispensa da administração do FMI. Já nas metas indicativas, cujo incumprimento não condiciona a continuação do programa, reprovou no stock da dívida pública.

De acordo com Vera Daves de Sousa, o ano de 2020 encerrou com um stock de dívida externa de 45,878 biliões Kz, acima dos 42,994 biliões acordados com Washington. Considerando um PIB de 36,106 biliões avançado pelo FMI com as projecções de Outono estamos a falar de uma dívida equivalente a 127% do PIB.

Quanto aos empréstimos do BNA, no final de 2020 o Governo devia 269 mil milhões Kz ao banco central quando devia ter chegado ao fim do ano com tudo pago.

Os dados do Ministério das Finanças (Minfin) apontam que o Banco Central tinha um teto zero, ou seja, não devia ceder créditos ao Governo central, o que leva ao incumprimento do critério.

Dos critérios de desempenho, Angola obedeceu o critério das Reservas Internacionais Líquidas (RIL) do BNA, tendo ficado acima dos 6 mil milhões USD exigidos, com 8,7 mil milhões USD; A base monetária quedou-se pelos 1,9 biliões Kz, abaixo do tecto de 2,06 biliões Kz. O défice fiscal primário não petrolífero do Governo central não ultrapassou 1,095 biliões Kz, para um limite de 2,394 biliões Kz.

Angola cumpriu também com o critério de não contrair nova dívida usando o petróleo como colateral. Segundo Vera Daves de Sousa, espera-se que o Governo e a Sonangol não se endividem mais usando petróleo.

Outro critério que também foi cumprido, mas com atraso, foi o da não acumulação de atrasados externos pelo Governo central e pelo BNA. “Neste caso específico solicitamos um waiver (dispensa) porque houve atrasos nalgumas operações, mas depois acabou por ser concretizada”, justificou Vera Daves de Sousa.

De acordo com o FMI a economia angolana “está em transição para uma recuperação gradual de múltiplos choques, incluindo os induzidos pela pandemia da COVID-19” suportada pela “visão política das autoridades que continuam empenhadas no programa económico apoiado pelo Acordo de Financiamento Alargado”.

O programa inicial, aprovado em Dezembro de 2018 com duração até 2021, previa um financiamento de 3,7 mil milhões USD com objectivo de restaurar a sustentabilidade externa e fiscal, melhorar a governação e diversificar a economia. Em Setembro do ano passado, com a terceira avaliação, o financiamento foi elevado para cerca de 4,5 mil milhões USD.

Moratória “poupa” 300 milhões USD

Durante a conferência de imprensa, Vera Daves de Sousa anunciou que o País vai poupar mais 300 milhões USD com a extensão da moratória da dívida bilateral até Dezembro de 2021.

“Recebemos a sinalização de que a moratória não iria terminar em Junho de 2021 e que era possível ir até Dezembro de 2021 e estamos a tirar partido dessa oportunidade. Antevemos uma poupança de mais ou menos 300 milhões USD com essa janela temporal de seis meses e preparamo-nos desde logo para o retomar da responsabilidade a que temos de fazer face quando esse período terminar”, disse a titular da pasta das finanças.

“O que temos feito é tirar partido da disponibilidade dos países que fazem parte da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida do G20 (DSSI) em estendê-la. Sempre que há vontade desses países responderem ao apelo do Clube de Paris para que a Iniciativa seja estendida, os países que tiraram proveito nos seis meses anteriores dizem: por que não? E foi isso que aconteceu”, explicou.

No documento que aprova a quinta avaliação, a directora executiva adjunta e presidente interina do FMI, Antoinette Sayeh, disse que a moratória da dívida bilateral é positiva. “A decisão de Angola de pedir uma extensão do alívio da dívida ao abrigo da Iniciativa para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI em inglês) até Dezembro deste ano é positiva”, garantiu.

Criada em Abril de 2020, a DSSI é uma iniciativa do G20 que garante uma moratória sobre os pagamentos da dívida dos países mais endividados aos países mais desenvolvidos e às instituições financeiras multilaterais. O período de suspensão, originalmente previsto para terminar em 31 de Dezembro de 2020 foi alargado duas vezes, a primeira até ao corrente mês de Junho e agora até Dezembro deste ano.

Os desejos de Vera Daves para a última avaliação

Segundo a ministra das Finanças, o governo espera (...)

(...) que a receita não petrolífera esteja acima do nível orçamentado, como resultado das medidas de aumento de receita implementadas no segundo semestre do ano passado;

(...) manter um controle rígido na folha de salários, porém poderemos exceder ligeiramente o valor orçamentado para permitir a contratação de pessoal essencial adicional na área de saúde e na educação;

(...) que o investimento público poderá exceder ligeiramente o valor orçamentado para permitir a conclusão priorizada dos principais projectos de investimento que já estão quase concluídos;

(...) acelerar o pagamento de atrasados;

(...) continuar a promover a sustentabilidade da dívida soberana através da implementação contínua de uma estratégia de gestão da dívida proactiva e prudente;

(...) publicar trimestralmente informações estatísticas sobre custos e subsídios com combustíveis;

(...) desenvolver um plano abrangente de gestão de atrasados que contará com um mecanismo actualizado de vigilância de atrasados em tempo real.