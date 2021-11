FMI faz segunda avaliação à execução do programa de referência na Guiné

O Fundo Monetário Internacional (FMI) inicia terça-feira a segunda de três avaliações à execução do Programa de Referência na Guiné-Bissau, que poderá permitir a assinatura de um Programa de Facilidade de Crédito Alargado, anunciou hoje o Ministério das Finanças num comunicado.

Segundo a agência de notícias Lusa, o ministério das Finanças guineense refere que a missão, que tem início de forma virtual e que a partir de 07 de dezembro será de forma presencial, vai decorrer até 14 de dezembro.

A terceira missão de avaliação está prevista para Março de 2022.

O FMI realizou em Setembro a primeira de três avaliações à execução do programa de referência.

A organização financeira registou, na primeira avaliação, um “progresso satisfatório” na Guiné-Bissau, apesar da difícil situação socioeconómica, que o país atravessa, agravada pela pandemia do novo coronavírus, mas deixou recomendações, incluindo ser evitado a “acumulação de atrasados ou recurso à onerosa contratação de empréstimos não concessionais”.

A massa salarial e o serviço de juro da dívida representaram em 2020 80% e 20,5%, respectivamente, da receita fiscal.

A instituição financeira espera que a inflação continue modesta e abaixo do limiar dos 3% da União Económica Monetária da África Ocidental e que o défice orçamental continue nos 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB), “em linha com os objectivos do programa”.

Caso as avaliações sejam satisfatórias a Guiné-Bissau poderá ser incluída no Programa de Facilidade de Crédito Alargado.

O Programa Monitorizado pelo Corpo Técnico visa reduzir os grandes desequilíbrios macroeconómicos intensificados pelo impacto da pandemia provocada pelo novo coronavírus, reforçar a governação e a rede de apoio social, para um desenvolvimento mais inclusivo.

Segundo dados do FMI, o crescimento económico da Guiné-Bissau diminuiu cerca de 1% em 2020 e deverá crescer cerca de 3% em 2021.