FMI e Governo iniciam discussões sobre o OGE

O FMI considera analisar a visibilidade em relação ao valor do barril de petróleo e como se pretendem usar os recursos provenientes das exportações petrolíferas e os respectivos excedentes.

O representante do FMI em Angola, Marcos Souto, disse que estão a ser analisadas com o Governo, alternativas que podem ser adoptadas pelo País após a conclusão do programa de assistência financeira em Dezembro do corrente ano.

Sem descartar a possibilidade de um novo empréstimo, adianto que “existem diversas alternativas que nós já apresentámos às autoridades, seja um novo programa com desembolso, sem desembolso, um programa precaucionário. Entre as modalidades que nós temos, as autoridades estão a considerar as diversas alternativas para ver aquilo que faz mais sentido”, afirma.

Segundo Marcos Souto, não se está a guiar para um lado ou outro, mas a oferecer as alternativas existentes, a apresentar as vantagens e as desvantagens, pois não está ainda definido pelas partes se se vai querer continuar com o programa actual ou um novo.

Esclareceu também em entrevista à Lusa que o FMI tem apelado ao Executivo para que insista “num caminho prudente” e “numa trajectória de declínio rápido da dívida pública para libertar recursos que não sejam direccionados para o serviço da dívida”.