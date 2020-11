FMI e Equador acordam novo desembolso de dois mil milhões de dólares

Uma equipa técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Governo do Equador chegaram a um acordo preliminar para um novo desembolso de dois mil milhões de dólares.

De acordo com uma declaração divulgada na segunda-feira, este novo desembolso faz parte do empréstimo de 27 meses aprovado em Setembro, no valor de 6,5 mil milhões USD, dos quais dois mil milhões já foram transferidos para Quito.

Na declaração, a equipa técnica do FMI indicou que "os dados preliminares apontam para uma contracção menos severa da actividade económica do que a prevista no segundo trimestre de 2020".

Em vez dos 11% anteriormente projectados, o FMI estima agora uma contracção de 9,5% da economia equatoriana em 2020.

O FMI observou, contudo, que "como em muitos outros países, o Equador enfrenta uma incerteza significativa relativamente à trajectória futura da pandemia e dos preços mundiais do petróleo".

O novo desembolso de dois mil milhões de dólares está agora pendente de aprovação pelo conselho executivo do FMI, que receberá um relatório da sua equipa técnica destacando que "as autoridades (equatorianas)" cumpriram todos os critérios quantitativos de desempenho e metas indicativas.

Para continuar a receber o dinheiro do FMI, o Governo de Lenín Moreno terá de empreender reformas para reforçar a autonomia do seu Banco Central e também para combater a corrupção.