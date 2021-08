FMI diz que reformas estão no bom caminho, mas chama a atenção aos riscos da dívida pública

O representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Angola, Marcos Souto, disse que as reformas em curso no País estão no bom caminho, mas chama a atenção pelo facto de a dívida pública estar sujeita a riscos elevados, grande parte associados à dependência muito forte que a economia angolana tem da actividade petrolífera.

“A avaliação do corpo técnico que a minha instituição fez é que as reformas continuam no bom caminho, com contínuo desempenho orçamental forte, que preserva a sustentabilidade da dívida”, sublinhou Marcos Souto durante o seminário virtual “Descomplicar o OGE (Orçamento Geral do Estado)”, organizado pelo Ministério das Finanças, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Entretanto, o responsável chama atenção aos riscos associados à dívida pública. “Apesar de todo o avanço, precisamos não perder de vista que existem ainda riscos relevantes apesar da melhoria do ambiente interno e estes riscos continuam a ser significativos, em particular aqueles relacionados ainda aos elevados níveis da dívida”. disse.

“Não podemos deixar de mencionar a volatilidade dos preços mundiais do petróleo, que hoje estão a ser negociados acima de 70 USD por barril, mas todos nós vamos nos lembrar de tempos menos felizes em que o preço de petróleo esteve muito abaixo desses valores, quanto isso impactou as finanças públicas de Angola”, precisou.

Ainda assim, para Marcos Souto a dívida pública é sustentável. “Essa dívida pública tem uma métrica importante, que é o montante de dívida dividido pelo crescimento, pelo PIB [Produto Interno Bruto], então há que se actuar nas duas métricas importantes, que é tanto do numerador da dívida pública, quanto do denominador do PIB. Daí a necessidade de medidas que promovam um crescimento sustentável e inclusivo”, referiu.

Na abertura do seminário, Vera Daves de Sousa referiu que a depreciação do kwanza e a contracção do PIB aumentaram o rácio de dívida pública/PIB, devido à dívida indexada e a dominada em dólares.

“O kwanza ao depreciar faz com que essa dívida dominada em dólares indexada ao dólar aumente e a contracção do PIB que está no denominador deste rácio ao ser menor também faz com que o rácio aumente, de modo, que tivemos desafios nos dois domínios, tanto no numerador quanto no denominador do rácio”, referiu.

A ministra apontou como principais vectores da estratégia de gestão da dívida 2019-2021 a redução do peso de instrumentos domésticos indexados à moeda estrangeira.

“Paramos pura e simplesmente de emitir dívida indexada e também de contrair dívida externa colateralizada com qualquer tipo de matéria-prima, procuramos alongar a curva de vencimento da dívida, diminuindo o número de emissões de bilhete de tesouro e aumentando as obrigações de tesouro e com maiores prazos”, explicou.

Vera Daves de Sousa avançou que o Executivo continua a implementar o programa de regularização de atrasados na dívida acumulada entre 2013 e 2017.

Marcos Souto salienta que as autoridades nacionais tem feito um esforço para mitigar estes riscos, ao priorizar o combate a pandemia, buscando manter um rumo prudente para as políticas publicas, com a criação de uma trajectória orçamental de redução da dívida e com isso consequentemente do serviço da divida, que consome recursos valiosos do OGE.

De 2014 a 2017, as condições económicas em Angola deterioraram-se, com Défices orçamentais e aumento da dívida pública, aumento da inflação Pressões sobre a conta corrente externa e reservas internacionais, a taxa de crescimento do PIB diminuiu sistematicamente, passando de 5% em 2013 para (-0,1% )em 2017

A pandemia da COVID-19 também impactou sobre as finanças públicas por meio de maiores gastos e redução da arrecadação de receitas. A depreciação do Kwanza e a contração do PIB aumentaram o rácio dívida / PIB.

Em julho deste ano, a consultora Fich Solutions estimou que o saldo orçamental de Angola este ano passe de défice a excedente, principalmente devido às receitas do petróleo, vendo a dívida pública abaixo do 100% do PIB em 2022.

Inflação

O FMI reforça que a política monetária precisa manter a sua orientação restritiva para combater à inflação elevada, os avanços na liberalização da taxa de cambio e na reposição das reservas estão a aumentar a flexibilidade da economia e a sua resiliência.

“Eu diria a inflação é um dos maiores desafios do momento, relativamente a estabilização macroeconómica do Governo, mas conseguimos ver o impacto que a pandemia teve no preço dos produtos, principalmente importados, e em particular nos preços do produto alimentares. Daí, a preocupação do BNA no sentido de controlar esta inflação que já vem após a pandemia, apertando a política monetária com relação aos seus agregados monetários mais recentemente”, disse o responsável.

Souto acredita que a taxa de juros é instrumento sinalizador muito forte relação ao caminho da conduta monetária em Angola, e espera esta decisão de aumenta a taxa BNA venha trazer um bom resultado no combate a inflação nos próximos meses.

Ainda assim, segundo Soto, “e importante concluir as restantes reformas para salvaguardar a estabilidade do sector financeiro” e esta seguro que o avanço em relação as reformas estruturais, bem como o apoio ao ajustamento orçamental e a competitividade continuam num bom caminho.

Os “desejos” de Vera Daves

A titular da pasta das finanças apresentou seis metas a cumprir, no âmbito do OGE, para atingir a estabilidade macroeconómica.

Vera Daves de Sousa quer assegurar cada vez mais uma melhor distribuição do rendimento e consequente a promoção do crescimento económico sustentável, promover a sã concorrência da competitividade e a melhoria dos procedimentos da contratação pública e o compromisso com o alargamento da base tributária, para aumentar as receitas fiscais.

No domínio da gestão da dívida pública, a Executiva espera maior financiamento para o sector privado, através da redução das necessidades de financiamento do Estado.

“Sermos o mais conservadores possíveis na exposição e sermos exigentes nos termos de financiamento que nos são oferecidos pelos nossos potenciais credores, continuar a desincentivar a existência de atrasados fora do SIGFE (Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado), e acelerar a estratégia de regularização de atrasados que se possam ser formados fora do sistema”, elencou

Vera Daves Sousa quer que o PROPRIV seja o ponto alto da mensagem forte de que o Estado quer cada vez mais ter um papel regulador e supervisor, menos interventivo deixando espaço para o sector privado fazer a sua parte.

“Em sua as reformas em curso visam recuperar e estabilizar a economia nacional, bem como dotá-la de maior resiliência contra choques, com o intuito de garantir um crescimento económico sustentável e inclusivo”, concluiu.