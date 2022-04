FMI diz que Dívida pública desce para menos de 60% e economia cresce 3% este ano

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu as perspectivas dos indicadores da economia nacional, prevendo que uma redução do stock da dívida pública sobre o PIB para 57,9 e um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na ordem dos 3%, de acordo com os relatórios “World Economic outlook” e “Fiscal Monitor”, divulgados recentemente.

As actualizações das previsões surgem no âmbito dos Encontros da Primavera, realizados pelas instituições de Bretton Woods (Banco Mundial e FMI), que decorrem de 18 a 24 de Abril, juntando todos os players relevantes dos sectores de economia e finanças internacionais, para análise de assuntos actuais e pertinentes, Angola participa virtualmente com uma delegação chefiada pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa.

Assim, o stock da dívida pública sobre o PIB desce cai de 86,3% para 59,9%, depois de ter atingido os 136,8% em 2020. O FMI espera uma trajectória decrescente da dívida pública que irá se situar nos 36,1% em 2027, o valor mais baixo desde 2014, quando a rácio dívida sobre PIB era de 30%.

De acordo com o relatório de fundamentação do Orçamento Geral de Estado (OGE) para este ano, Angola pretende obter 6,88 biliões kz para financiar as despesas do Orçamento para este ano, avaliadas em 18,7 biliões Kz. Os 6,88 biliões kz foram aprovados pela Comissão Económica do Conselho de Ministros no Plano Anual de Endividamento (PAE) 2022. Deste valor, 3,83 bilhões kz será mobilizado no mercado externo e 3,05 biliões sairão do mercado interno.

No dia 09 de Abril Angola colocou 1,75 mil milhões USD em títulos de dívida em moeda estrangeira, os denominados eurobonds, com maturidade a 10 anos e uma taxa de juro de 8,75%, abaixo do que estava inicialmente projectado. A operação serviu para um exercício estratégico de Gestão de Passivos, com a recompra em oferta pública de Eurobonds de cupão a curto prazo (Angola 9,5% 2025s) no valor de 636 milhões USD.

Segundo o economista e director do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC), Heitor Carvalho, o problema não é a dívida, mas sim o custo da dívida e os juros sobre o PIB não-petrolífero.

“Temos sempre enfatizado esta questão. Quando os rendimentos do petróleo deixarem de ter significado (dentro de 5 a 8 anos) só teremos os nossos impostos para pagar os juros”, afirmou.

“O que nos interessa saber é quanto da riqueza criada nessa altura teremos de pagar sob a forma de impostos para conseguirmos pagar as nossas obrigações em juros. Podemos ter uma ideia do que se irá passar olhando para o peso dos juros no PIB não-petrolífero, sem esquecer que sem rendimentos petrolíferos significativos, nos vai custar mais rodar a dívida nessa altura”, explica.

De acordo com Heitor carvalho, o peso dos juros no PIB não-petrolífero foi de 8,8% no OGE21, 6,9% na execução devido a algum adiamento dos pagamentos por causa dos apoios à Covid e 7,4% no OGE 22 e os juros representam, no OGE22, 33% de toda a despesa primária (todos os gastos não financeiros do Estado sem juros).

“Os juros são a maior despesa do OGE22, tendo ultrapassado os salários de todos os funcionários públicos, polícias e militares. Os juros somam o mesmo valor do que toda a despesa social do OGE: educação, saúde, protecção social, habitação, recreação, cultura e religião e protecção ambiental. É este o nosso problema da dívida”, apontou.

O economista Augusto Fernandes diz que a diminuição rácio do stock da dívida pública não tem segredo, deve-se ao facto de o País verificar um crescimento do PIB. “Devemos esclarecer que neste rácio, temos o sctok da dívida pública no número e o PIB no denominador, a medida que o denominador for aumentando, este caso o PIB do País, a tendência é ter o Rácio Stock da dívida pública sobre o PIB menor”, explica.

“Em 2020 tivemos uma redução estrondosa do PIB, o que levou a um aumento significativo do rácio stock da dívida pública sobre o PIB, em 2021 tivemos o inverso, o PIB cresceu 0,7% e sentimos logo este rácio a ir para os parâmetros normais, a mesma tendência verificamos em 2022 que será ainda melhor”.

Crescimento do PIB

As intuições de Washington têm previsões muito próximas. O Banco Mundial o no seu relatório “Africa’s Pulse” divulgado recentemente, espera que a economia nacional cresça 2,9% este ano. Já o FMI no “World Economic Outlook aguarda por um crescimento de 3%. Estas previsões estão acima dos 2,4% previstos no OGE 2022.

De acordo ainda com o FMI, a economia nacional vai crescer 3,3% no próximo ano, com um trajectória ascendente e atingirá os 4,4% em 2027, o último ano de previsões.

Já a consultora Fitch Solutions vai mais longe que as instituições de Bretton Woods. A consultora de Nova Iorque melhorou a previsão de crescimento da economia de Angola para 3,8% este ano, ajudado pelos preços do petróleo e pela melhoria das condições económicas depois de cinco anos de recessão.

“Prevemos que o PIB real de Angola vá acelerar de uns estimados 0,6% em 2021 para 3,8% em 2022, acima da previsão de consenso dos analistas da Bloomberg, que aponta para 2,2% em 2022” e melhor que a previsão de janeiro da consultora, que previa uma expansão de 2,7%, lê-se numa nota enviada aos investidores.

Os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escrevem que “o preço do petróleo vai subir de uma média de 71 USD por barril, em 2021, para 100 USD este ano, o que será um incentivo para as empresas aumentarem a produção petrolífera, que deverá crescer 3,5% este ano”.

Como o petróleo representa 85,4% das exportações do País, a subida de preço será positiva para as contas públicas, que também serão ajudadas “pelo fortalecimento do kwanza num contexto de melhoria das condições comerciais e de redução da inflação de 25,7% em 2021 para 20% este ano”.

Isto, concluem, “vai abrandar a pressão sobre o poder de compra dos consumidores e apoiar uma recuperação na procura interna depois de cinco anos consecutivos de recessão”.´

Em Março, o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou a saída da trajectória de 5 anos consecutivos de recessão económica iniciada em 2016, com o crescimento de 0,7%.