FMI divulga previsões para economia mundial

Segundo as agências de noticia a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, admitiu que os efeitos do novo coronavírus serão graves este ano face ao impacto da pandemia na economia mundial.

As previsões para a economia mundial são divulgadas quando decorrem as reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, que se realizam anualmente em Washington (Estados Unidos),mas desta vez serão por teleconferência.

“Há apenas três meses estimávamos este ano um crescimento positivo ‘per capita’ nos rendimentos em cerca de 160 dos nossos países membros. Hoje, esse número inverteu-se: agora contamos que perto de 170 nações tenham um crescimento negativo dos rendimentos ‘per capita'”, alertou por teleconferência a diretora-geral do FMI, que tem 189 membros.

Já para 2021, segundo declarações feitas pelos seus responsáveis, o FMI deverá estimar uma recuperação parcial da economia, isto se os governos adotarem medidas adequadas e “coordenadas” e se a pandemia for contida no segundo semestre deste ano (com a retirada de medidas de confinamento a permitir reabrir comércios, restaurantes e uma retoma do turismo e do consumo).