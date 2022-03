FMI deve aprovar hoje acordo com Argentina já desfasado pela guerra

A Directoria Executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) vota hoje o aval definitivo ao refinanciamento da dívida de 45 mil milhões USD com a Argentina num acordo cujas metas ficaram desactualizadas com a guerra, gerando dúvidas nos mercados.

O FMI ouvirá os detalhes do programa económico fechado em 03 de Março, depois de dois anos de negociações, e que permite um horizonte de quatro anos e meio sem vencimentos de dívida.

O programa económico é definido por economistas e agentes do mercado financeiro como ‘light’, porque não ataca os problemas estruturais da economia argentina. Para a oposição, o programa apenas evita um colapso da economia à espera de um novo Governo, a partir de Dezembro de 2023. O FMI, por sua vez, classifica o acordo como “realista, pragmático e credível”.

Paradoxalmente, o programa com o FMI também é criticado pelo principal sector da coligação de Governo, expondo uma fractura interna entre o Presidente Alberto Fernández, a favor do acordo, e a sua vice-presidente, Cristina Kirchner, contrária a qualquer programa com o FMI por representar um ajuste fiscal que atenta contra os planos eleitorais do ano que vem.

Assim, o acordo nasce no meio de uma luta interna de poder e de um contexto internacional complexo, provocado pela alteração na economia mundial como consequência da guerra na Ucrânia, que alterou o preço das ‘commodities’ agrícolas (grãos e cereais) e energéticas (gás e petróleo).

A questão energética é central no acordo com a Argentina: como parte da redução do défice fiscal, o Governo comprometeu-se a reduzir os fortes subsídios energéticos que mantêm as tarifas de electricidade e de gás congeladas, apesar da inflação acumulada de 123% desde Dezembro de 2019.