FMI destaca “passos fortes” da Argentina para estabilizar mercados

O governo da Argentina tem dado “passos fortes” para estabilizar os mercados e reverter um cenário de alta volatilidade, referiu a directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

A responsável do FMI encontrou-se esta segunda-feira na capital norte-americana com o ministro da Economia argentino, Sergio Massa, no âmbito do processo de negociação do acordo de refinanciamento da dívida com a Argentina.

“Parabenizei o ministro Massa pela nomeação e pela ampliação da sua carteira, e pelos fortes passos que ele e sua equipa económica têm dado para estabilizar os mercados e reverter um cenário de alta volatilidade”, salientou Georgieva, citada num comunicado.

A directora-geral deste organismo também explicou que quer o governo argentino, quer os funcionários do FMI, continuarão a reunir-se virtualmente esta semana com o objectivo de anunciar “nos próximos dias” um novo acordo que abre caminho a desembolsos para cobrir o pagamento da dívida.

Georgieva explicou que o encontro foi “muito positivo” e que ambas as partes aproveitaram para trocar pontos de vista sobre a “frágil” situação económica e social da Argentina, afectada, entre outras coisas, pelo impacto da guerra na Ucrânia na economia.

Também citado no comunicado do FMI, Massa expressou a sua “clara intenção” de mobilizar apoio externo, acentuar os esforços para estabilizar a economia e garantir um crescimento “sustentável” seguindo os princípios da ordem fiscal.